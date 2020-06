vor 55 Min.

Mehr als zwei Promille: Polizei stoppt betrunkenen Pedelec-Fahrer

In Bellenberg ist Polizisten ein Pedelec-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten.

Durch unsichere Fahrweise und fehlendes Licht an seinem Rad ist am Sonntagabend ein Pedelec-Fahrer in Bellenberg aufgefallen. Polizeibeamte kontrollierten den 49-Jährigen im Bereich der Straße Am Kirchberg. Laut dem Polizeibericht stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest. Der Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht und zeigte einen Wert von deutlich über zwei Promille. Den 49-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (az)

