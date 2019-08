Mehr über Mausohren & Co. erfahren

vor 36 Min.

Fledermausnacht findet im Bauernhofmuseum statt

Die Kreisgruppe Unterallgäu/Memmingen des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) veranstaltet eine Fledermausnacht am Samstag, 24. August, im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Museumskasse. Zu Beginn der Veranstaltung wird der sechsminütige Kurzfilm „Im Wald der schwarzen Störche“ gezeigt. Danach stellen Franziska Steinhauser und Gerold Herzig in einer Bilder-Präsentation heimische Fledermäuse vor und gehen auf deren Gefährdung und Schutz ein. Danach werden eventuell Pfleglinge live gezeigt. Bei geeigneter Witterung findet ab etwa 20.45 Uhr eine Exkursion auf dem Gelände und zur nahen Iller statt. Mithilfe von Bat-Detektoren, welche die Ultraschallrufe der Fledermäuse für Menschen hörbar machen, sollen Zwergfledermäuse und Wasserfledermäuse bei der Jagd beobachtet werden können.

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet bei jedem Wetter statt. Nähere Informationen im Internet unter bauernhofmuseum.de (az)

