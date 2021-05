Memmingen

Drogen aus Lenas Bioladen: Das sagt der Gerichtspsychiater

Plus Das Verfahren um den Drogenhandel vor dem Landgericht Memmingen dürfte bald vorbei sein. Was auf die Angeklagten dann zukommen könnte.

Von Wilhelm Schmid

Das Verfahren um Lenas Bioladen vor dem Landgericht Memmingen geht seinem Ende entgegen: Am dritten Tag wurden nach der Bekanntgabe des Gutachtens von Gerichtspsychiater Dr. Andreas Küthmann sämtliche erforderlichen Formalitäten erledigt, sodass am nächsten Verhandlungstermin, der am Donnerstag, 20. Mai, um 8.30 Uhr vor der Zweiten Großen Strafkammer beginnt, mit den Plädoyers der Anklage und der Verteidigung sowie mit dem Urteil zu rechnen ist.

