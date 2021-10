Immer mehr Corona-Patienten: Klinikum Memmingen schränkt Besuchsregeln wieder ein

Das Krankenhaus in Memmingen reagiert auf steigende Corona-Fallzahlen. Was Besucherinnen und Besucher wissen müssen.

Das Klinikum Memmingen schränkt ab Samstag, 30. Oktober, seine Besuchsregeln wieder ein. Damit reagiert das Krankenhaus auf die aktuell steigenden Corona-Fallzahlen. Die Inzidenz im Versorgungsgebiet erhöhe sich sehr rasch, heißt es in einer Pressemitteilung, die am Mittwoch versandt wurde. Allein in den vergangenen drei Tagen seien elf neue Corona-Fälle aufgenommen worden. In den vorherigen Wochen seien es noch zwei bis drei pro Woche gewesen. Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation habe sich von drei auf sieben erhöht. Die Krankenhäuser in der Umgebung verzeichnen laut der Mitteilung ebenfalls steigende Fallzahlen. Angesichts dieser Entwicklung müssten in Memmingen auch wieder geplante Behandlungen verschoben werden, sofern es medizinisch vertretbar sei. "Die Aufrechterhaltung eines weitestgehenden Normalbetriebs ist mit der derzeitigen Corona-Situation nicht vereinbar", so das Klinikum.

Klinikum Memmingen regelt Besuche wie im Oktober 2020

Um das Klinikpersonal, die Patientinnen und Patienten zu schützen, wird die Besuchsregel abermals eingeschränkt: Besuche von stationär behandelten Menschen sind ab Samstag, 30. Oktober, im Klinikum Memmingen vorerst nicht mehr möglich. Ausnahmeregeln (mit 3G) gelten für:

Besuche von Patienten am Ende ihres Lebens

Begleitung bei Geburten

ein Elternteil bei minderjährigen Patienten

Patienten, mit denen wegen einer Erkrankung wie Demenz oder eine psychische Beeinträchtigung eine Kommunikation erschwert oder nicht möglich ist.

Damit gelten im Grunde wieder dieselben Regeln wie im Oktober 2020 zu Beginn der vergangenen Winter-Corona-Welle. Das Klinikum Memmingen teilt mit, großes Verständnis für den Wunsch der Patienten zu haben, Besuch zu empfangen. Es bittet aber gleichzeitig um Verständnis für die Maßnahme. Das Infektionsgeschehen werde genau beobachtet, und sobald es die Entwicklung zulasse, würden Besuche wieder ermöglicht. (AZ)