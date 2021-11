Memmingen/Kreis Neu-Ulm

vor 1 Min.

Betrug in 52 Fällen: Gastronom aus dem Kreis Neu-Ulm steht vor Gericht

Plus Das Landgericht verurteilt den Inhaber eines Restaurants im Kreis Neu-Ulm, weil er Beschäftigte nicht ordnungsgemäß angemeldet hatte. Das wird teuer für ihn.

Von Jens Noll

Das Urteil in erster Instanz war aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu milde, dem Verteidiger hingegen war es zu streng. Weil beide Parteien Berufung gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Neu-Ulm eingelegt hatten, hat sich das Landgericht Memmingen am Montag mit dem Fall eines Gastronomen aus dem Kreis Neu-Ulm befasst, dem das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt vorgeworfen wird. Weil er Beschäftigte seines Restaurants in 52 Fällen nicht oder in zu geringem Umfang zur Sozialversicherung angemeldet hatte, war der Mann vom Amtsgericht Neu-Ulm zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Zwei dieser Personen sollen für ihn tätig gewesen sein, obwohl sie als Ausländer keine Aufenthaltsgenehmigung und auch nicht die erforderliche arbeitsrechtliche Erlaubnis hatten.

