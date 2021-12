Stalking im Unterallgäu: Haftstrafe für den Angeklagten

Plus Ein Mann hatte seiner Ex-Freundin jahrelang nachgestellt. Selbst Kontaktverbot und eine Verurteilung hatten ihn nicht abgehalten. Nun soll er ins Gefängnis.

Der monatelange Prozess gegen einen Mann, der einer Frau aus dem Unterallgäu nachgestellt hatte, ist jetzt vor dem Landgericht Memmingen zu Ende gegangen.