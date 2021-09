Todesdrohungen gegen Polizisten: Täter darf Psychiatrie verlassen

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm hatte per Sprachnachricht Drohungen gegen Polizisten ausgesprochen. Jetzt hat das Landgericht Memmingen ein Urteil gesprochen.

An drei Prozesstagen hat sich das Landgericht Memmingen mit dem Fall eines Mannes aus dem Landkreis Neu-Ulm befasst, der sich wegen Todesdrohungen gegen Polizisten, versuchte Nötigung mit Bedrohung und Verleumdung vor der Ersten Strafkammer verantworten musste. Nun ist das Urteil gefallen - und damit auch die Entscheidung über die weitere Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie.