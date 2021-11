Memmingen/Unterallgäu

vor 51 Min.

„Arbeiten teils ununterbrochen“: Corona-Lage in Memmingen und im Unterallgäu spitzt sich zu

Am Samstag machte der Impfbus des Impfzentrums Memmingen am Theaterplatz halt. Am Vormittag bildete sich eine mehr als 100 Meter lange Warteschlange.

Plus Wartezeiten vor den Impfzentren sind laut dem Corona-Koordinator und dem Leiter des Impfzentrums Memmingen das kleinere Übel. Es gehe um Leben und Tod.

Von Andreas Berger

„Es gibt nur ein Beatmungsgerät. Wer von uns Dreien soll es kriegen, wer darf überleben?“ Dr. Jan Henrik Sperling schaut in die Runde. Wenn die vierte Coronawelle nicht so schnell wie möglich gebrochen wird, werde die Frage, wer überleben darf, in absehbarer Zeit in Krankenhäusern Realität. Die Kliniken Schwabens bereiteten sich auf eine solche Triage vor, also das Verfahren, mit dem ausgewählt wird, wer medizinisch versorgt wird, wer nicht. Auch im Memminger Klinikum. Sperling ist Ärztlicher Corona-Koordinator in Memmingen. Er und sein Kollege Dr. Hardy Götzfried, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums, schildern die aktuelle Corona-Situation.

