Liebesbetrug via Internet: Frau aus der Region verliert tausende Euro

Das sogenannte "Love Scamming" beschäftigt die Polizei nach wie vor. Jüngst fiel eine Frau aus der Region auf die Masche herein. Was dahinter steckt.

Sie täuschten die große Liebe vor: Unbekannte haben eine 45-jährige Internetnutzerin aus dem Raum Memmingen um mehrere tausend Euro betrogen. Die Polizei berichtet, wie es dazu kam.

Im Mai dieses Jahres war die Frau erstmals über eine Plattform in den Sozialen Medien von einem unbekannten Mann kontaktiert worden. Er gab sich als amerikanischer Major aus, der derzeit auf Friedensmission in Syrien stationiert und auf der Suche nach einer Frau in Deutschland sei. Im Laufe der weiteren digitalen Kontakte überzeugte der Unbekannte die 45-Jährige davon, dass er ihr ein Paket mit persönlichen Gegenständen und insgesamt einer Million Dollar zuschicken würde. Als sich daraufhin ein vermeintlicher Zollbeamter bei ihr meldete, um Zollgebühren für das Paket einzufordern, überwies sie insgesamt 4100 Euro auf zwei verschiedene deutsche Konten.

So funktioniert die Masche "Love Scamming"

Die "Love Scamming"-Masche beschäftigte die Ermittler vor allem Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Danach ebbte die Welle ab und wurde von neueren Phänomenen wie beispielsweise den "falschen Polizeibeamten" abgelöst. Mittlerweile taucht die Geschichte der falschen Liebschaften aber wieder öfter auf. Die Opfer trauen sich laut Polizei aufgrund der intimen Details aus der Kommunikation allerdings oft nicht, Anzeige zu erstatten.

Die Vorgehensweise: Die Angesprochenen werden mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft. Es entsteht im Verlauf der Zeit eine emotionale Abhängigkeit und eine Beziehung zum Unbekannten. Auf einmal kommt ein vermeintlicher Notfall oder eine finanzielle Notlage in das Leben der neuen Liebe und helfen kann nur das Opfer – mit dem eigenen Geld.

Das rät die Polizei

"Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen", so die Polizei. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Die Polizei rät zu Misstrauen bei unglaublichen Angeboten.

Wie der Memminger Fall ausging? Die Frau durchschaute den Betrug. Als sich letztlich auch noch der Chef einer ausländischen Bank bei ihr meldete, um eine weitere Zahlung von 4000 Euro für die Weiterleitung des Paketes zu verlangen, wurde sie misstrauisch und informierte die Polizei. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)