Prozess um jahrelanges Stalking: Angeklagter bricht vor Gericht zusammen

Plus Autoverfolgung und Botschaften am Grab der Eltern: Ein Mann soll seiner Ex-Partnerin jahrelang nachgestellt haben. Der Prozess vor dem Landgericht verlief anders als erwartet.

Es geht um jahrelanges Stalking und Hausfriedensbruch im nordwestlichen Unterallgäu und im Nachbarlandkreis Biberach: Zum wiederholten Mal stand ein Fall auf der Tagesordnung der dritten Strafkammer des Landgerichts Memmingen. Doch die Verhandlung nahm nach einer Viertelstunde eine unvorhergesehene Wendung.