16-Jährige in Memmingerberg mit Stichen getötet: Zwei Verdächtige in U-Haft

Ein 16-jähriges Mädchen ist in der Nähe des Flughafens tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest, gegen beide wurde ein Haftbefehl erlassen.

Es besteht der Verdacht des heimtückischen Mordes: Die 16-Jährige, deren Leiche am Montagvormittag auf einem Gelände am Memminger Flughafen gefunden worden war, wurde mit mehreren Stichen in den Oberkörper getötet. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Leichnam der Jugendlichen wurde im Universitätsklinikum Ulm rechtsmedizinisch untersucht.

Während der Ermittlungen und im Zusammenhang mit der Festnahme des 25-jährigen Tatverdächtigen stellte die Polizei zwei Messer sicher, die als Tatwerkzeug in Frage kommen könnten. Spurentechnische Gutachten wurden in Auftrag gegeben.

16-Jährige im Unterallgäu getötet: Haftbefehl gegen zwei Verdächtige

Beide Tatverdächtige, der 25-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu und die 15-jährige Jugendliche, wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen die beiden jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des heimtückischen Mordes. Der 25-Jährige und die 15-Jährige wurden in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.

16-jähriges Mädchen tot bei Memmingen: 25-Jähriger und 15-Jährige sind tatverdächtig

Am Montagabend hatten Dutzende Polizisten systematisch ein kleines Waldstück am Flughafengelände abgesucht, etwa 200 Meter südlich der Landebahn des Airports, wo die Jugendliche tot gefunden worden war. Dort hielten die Beamten Ausschau nach Gegenständen, die mit der Tat zu tun haben könnten. Ob die 16-Jährige dort auch getötet worden ist, war zunächst unklar. Die Tat soll sich laut Polizei bereits am Sonntagabend ereignet haben.

Die Eltern des Mädchens hatten sich am Montagvormittag an die Polizei in Memmingen gewandt. Dort gaben sie an, dass ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen war. Daraufhin suchten Polizisten nach der 16-Jährigen. Ermittlungen brachten die Beamten schließlich zu dem Gelände am Memminger Flughafen sowie zu der Toten.

Der tatverdächtige 25-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu ist der Polizei bereits bekannt. Das Verfahren in dieser Sache laufe noch, hieß es am Dienstag. Um welches Delikt es sich dabei handelt, verrieten die Ermittler nicht, aber es habe nichts mit Gewaltdelikten zu tun.

25-jähriger Verdächtiger ist polizeibekannt

Klar ist: Die drei Beteiligten kannten sich. Aber in welchem Verhältnis sie zueinander standen, ließ die Polizei offen. Ebenso, ob die 16-Jährige und die 15-Jährige auch aus dem Unterallgäu kommen. Woher die 16-Jährige kam, darf die Staatsanwaltschaft Memmingen derzeit "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes" nicht sagen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die Kripo hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. In dem Areal, in dem die Tote gefunden wurde, gibt es laut Polizei mehrere ehemalige Luftschutzbunker und Hangars. Die Ermittlungsgruppe trage daher den Namen "Shelter", zu deutsch Schutzraum.

Aus ermittlungstaktischen Gründen und aus Rücksicht auf die Angehörigen der Getöteten geben Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Details zu Tathergang und Motiv bekannt. Es werde weiter unter Hochdruck ermittelt.

Bürgermeister von Memmingerberg "Wir sind alle sehr bedrückt"

"Eine sehr tragische Geschichte, wir sind alle sehr bedrückt", sagt Alwin Lichtensteiger, Bürgermeister von Memmingerberg am Dienstag. Auch er wartet auf weitere Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Beispielsweise darüber, woher die 16-Jährige kommt. Das Gelände direkt südlich am Memminger Flughafen, auf dem die tote Jugendliche entdeckt worden ist, sei kein typischer Treffpunkt junger Menschen, sagt Lichtensteiger. Er gehe dort oft mit seinem Hund spazieren. Ab und zu seien dort schon junge Leute zu sehen, dieser Bereich sei ja auch durch das Ikarus-Festival bekannt. Aber es sei kein Hotspot.

Seine Gedanken gelten auch den "sehr engagierten Ehrenamtlichen" der Feuerwehr. Die Gemeinde und die Kommandanten müssten darauf achten, dass die Feuerwehrleute seelsorgerisch aufgefangen werden, wenn es nötig sei. Die Feuerwehr selbst und auch die Gemeinde hätten geeignete Möglichkeiten und seien für die Ehrenamtlichen da, stünden ihnen zur Seite.