16-Jährige tot in Memmingerberg aufgefunden - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Montagvormittag in der Nähe des Flughafens Memmingerberg tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Zwei Verdächtige sind bereits festgenommen worden.

Die Eltern der 16-Jährigen hatten sich am Montagvormittag bei der Polizeiinspektion Memmingen gemeldet, weil sie ihre Tochter seit dem Vorabend nicht mehr erreichen konnten. Die Polizei suchte daraufhin an mehreren Orten, an denen sich das Mädchen sonst regelmäßig aufhielt, nach ihr. Schließlich fanden sie die Vermisste am Montagvormittag nahe des Flughafengeländes tot auf. Die Jugendliche sei an massiver äußerer Gewalteinwirkung gestorben, heißt es in einer ersten Stellungnahme des Polizeipräsidiums Kempten. Die Ermittlungen laufen seither unter Hochdruck und unter Einsatz eines größeren Polizeiaufgebotes.

Getötete 16-Jährige in Memmingerberg: Polizei hat Verdächtige festgenommen

Das zuständige Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen übernommen. Bereits die ersten Ermittlungen führten zum Tatverdacht gegen einen 25-jährigen, polizeibekannten Deutschen aus dem Landkreis Unterallgäu sowie gegen eine 15-jährige Deutsche. Beide Tatverdächtige wurden im Rahmen der Fahndung noch am selben Tag festgenommen.

Bei den Ermittlungen am Auffindeorte waren auch Gerichtsmediziner der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Ulm anwesend, ebenfalls ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen. Motiv und Tathergang sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen, meldet die Polizei weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden beide Tatverdächtige am Dienstag beim zuständigen Gericht zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt. Zum Motiv und zum Tathergang macht die Polizei derzeit mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben. Die Polizei hat für die nächsten Stunden im Umfeld des Auffindeortes eine Beweismittelsuche geplant. (AZ)