Ermittlungsgruppe "Shelter": Zwei Tatverdächtige nach Tod einer 16-Jährigen festgenommen

Ein 16-jähriges Mädchen ist in der Nähe des Flughafens tot aufgefunden worden. Die Polizei vermutet ein Verbrechen, die Verdächtigen sollen das Opfer gekannt haben.

Großeinsatz der Polizei in Memmingerberg im Landkreis Unterallgäu: Am Montagvormittag ist die Leiche einer 16-Jährigen in direkter Nähe zum Memminger Flughafen entdeckt worden. Die Jugendliche war durch „massive äußere Gewalteinwirkung“ getötet worden. So viel teilte die Polizei zunächst mit. Auch dass sie zwei Tatverdächtige festgenommen hat. Aber ansonsten halten sich die Ermittler zurück. Denn die Ermittlungen sind in vollem Gange.

16-jähriges Mädchen tot bei Memmingen: 25-Jähriger und 15-Jährige sind tatverdächtig

Am Montagabend durchkämmten Dutzende Polizisten systematisch ein kleines Waldstück am Flughafengelände, etwa 200 Meter südlich der Landebahn des Airports, wo die Jugendliche tot gefunden worden war. Dort hielten die Beamten Ausschau nach Gegenständen, die mit der Tat zu tun haben könnten. Ob die 16-Jährige dort auch getötet worden ist, ist derzeit unklar. Die Tat soll sich laut Polizei bereits am Sonntagabend ereignet haben.

Die Eltern des Mädchens hatten sich am Montagvormittag an die Polizei in Memmingen gewandt. Dort gaben sie an, dass ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen war. Daraufhin suchten Polizisten nach der 16-Jährigen. Ermittlungen brachten die Beamten schließlich zu dem Gelände am Memminger Flughafen sowie zu der Toten. Und auch zu einer 15-Jährigen und einem 25-Jährigen: Diese beiden gelten als Tatverdächtige. Sie wurden später am Montag vorläufig festgenommen.

Der 25-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu soll der Polizei bereits bekannt sein. Durch welche Delikte, das verrieten die Ermittler nicht. Klar ist nur: Die drei Beteiligten kannten sich. Aber in welchem Verhältnis sie zueinander standen, ließ die Polizei offen. Ebenso, ob die 16-Jährige und die 15-Jährige auch aus dem Unterallgäu kommen. Woher die 16-Jährige kam, darf die Staatsanwaltschaft Memmingen derzeit "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes" nicht sagen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Tote 16-Jährige in Memmingerberg gefunden: Leiche weist massive Gewaltspuren auf

Wie das Mädchen getötet wurde und welches Motiv dahinter stecken könnte, ist auch am Dienstag weiter unklar. Die Kripo hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. In dem Areal, in dem die Tote gefunden wurde, gibt es laut Polizei mehrere ehemalige Luftschutzbunker und Hangars. Die Ermittlungsgruppe trage daher den Namen "Shelter", zu deutsch Schutzraum. Helfen sollen auch Gerichtsmediziner des Universitätsklinikums Ulm, die bereits am Fundort im Einsatz waren. „Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zu Motivlage und zum Tathergang bislang keine weiteren Angaben gemacht werden“, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei am Montagabend mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird am Dienstagnachmittag ein Richter entscheiden, ob der 25-Jährige und die 15-Jährige in Untersuchungshaft müssen.

Die Straße südlich des Memminger Flughafens blieb wegen der Ermittlungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Memmingerberg leuchtete den Fundort mit Spezialfahrzeugen aus, um den Polizisten die Suche in dem Waldstück zu erleichtern. Im Einsatz war auch die Bereitschaftspolizei.

Bürgermeister von Memmingerberg "Wir sind alle sehr bedrückt"

"Eine sehr tragische Geschichte, wir sind alle sehr bedrückt", sagt Alwin Lichtensteiger, Bürgermeister von Memmingerberg am Dienstag. Auch er wartet auf weitere Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Beispielsweise darüber, woher die 16-Jährige kommt. Das Gelände direkt südlich am Memminger Flughafen, auf dem die tote Jugendliche entdeckt worden ist, sei kein typischer Treffpunkt junger Menschen, sagt Lichtensteiger. Er gehe dort oft mit seinem Hund spazieren. Ab und zu seien dort schon junge Leute zu sehen, dieser Bereich sei ja auch durch das Ikarus-Festival bekannt. Aber es sei kein Hotspot.

Seine Gedanken gelten auch den "sehr engagierten Ehrenamtlichen" der Feuerwehr. Die Gemeinde und die Kommandanten müssten darauf achten, dass die Feuerwehrleute seelsorgerisch aufgefangen werden, wenn es nötig sei. Die Feuerwehr selbst und auch die Gemeinde hätten geeignete Möglichkeiten und seien für die Ehrenamtlichen da, stünden ihnen zur Seite.