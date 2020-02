vor 8 Min.

Messe in Memmingen: Wie spare ich Energie rund ums Haus ein?

In knapp einer Woche bauen die Aussteller ihre Stände auf.

Die Messe „Bauen – Leben – Umwelt Memmingen“ findet am 7. und 8. März statt. Was geboten ist.

Der Preis für Strom befindet sich auf Rekordhöhe. Gründe sind höhere Netzkosten und eine Steigerung der Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien, die über den Strompreis bezahlt wird. Nach Angaben des Umweltbundesamts benötigen private Haushalte mehr als zwei Drittel ihres Endenergieverbrauchs, um Räume zu beheizen. Dafür nutzen sie nach wie vor hauptsächlich Erdgas und Mineralöl. Wie man in Anbetracht dessen Energie sparen kann, welche technischen Möglichkeiten es dafür gibt und wie das finanziert werden kann, zeigt die Messe „Bauen – Leben – Umwelt Memmingen“, die am 7. und 8. März in der örtlichen Stadthalle stattfindet. Der Eintritt dazu ist frei.

Veranstalter der bereits zum elften Mal stattfindenden Messe ist die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim. Fachaussteller, überwiegend aus der Region, präsentieren nicht nur ihre Produkte rund um die Themen Bauen, Leben und Umwelt, sondern führen auch gerne mit den Besuchern Gespräche und beraten fachkundig.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Maßnahmen, die die Bundesregierung im Klimaschutzpaket 2019 definiert hat und die zu einer deutlichen Senkung des CO2-Ausstoßes beitragen sollen, auch für den Immobilienbereich bedeutsam sind. Auf Basis des Gebäudeenergiegesetzes bedeutet das in der Praxis für Hausbesitzer: Sie müssen sich auf höhere Kosten und ein Verbot der Ölheizung einstellen. Allerdings gilt auch: Wer Haus oder Heizung sanieren lässt, profitiert von besseren Förderkonditionen. Öffnungszeiten der Messe sind am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Zu diesen Themen stehen Vorträge auf dem Programm:

Steuer – Klimaschutzpaket, was ändert sich?



Fördermittelberatung für Neubau und Modernisierung



Geld sparen mit Solarstrom – Fotovoltaik, Stromspeicher, Stromheizung und E-Mobilität



Die optimale Finanzierung bei Neubau und Sanierung



Aktuelle Fördermöglichkeiten



Intelligente Kombination aus Batteriespeicher, Wärmepumpe & LEW-Solarcloud



So helfen der Freistaat Bayern und die BayernLabo



Darüber hinaus gibt es folgende Vorträge zur Steigerung der Lebensqualität:

Haus-/Wohnungsrenovierung – Tipps für zeitgemäßes Wohnen



Das Bad altersgerecht und komfortabel umbauen



Komfort, Trends und Kosten im Badezimmer



Der Weg zum Smart-Home



Moderne Fenster



Schimmel vermeiden



Gartengestaltung mit Feng Shui



Einbruchschutzberatung



Tipps zum Verkauf einer Immobilie. (az)



Lesen Sie außerdem: Neues Konzept: Die „Leistung 2020“ soll zum Straßenfest werden





Themen folgen