Mildes Urteil für vielfach vorbestraften Vöhringer

Ein 30-Jähriger soll unter anderem einer Seniorin eine Kopfnuss verpasst haben. Die Aussage der Zeugin hilft dem Angeklagten.

Von Stefan Kümmritz

Mit einem blauen Auge davongekommen ist am Dienstag ein 30-jähriger Vöhringer, der sich für mehrere Taten vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten musste. Der vorsitzende Richter Thomas Mayer verurteilte den Vater dreier Kinder, gegen den seit Jahren immer wieder wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie dem Erwerb, Verkauf oder Anbau von Betäubungsmitteln wie Cannabis ermittelt wurde. Der Mann war wegen versuchter, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigungen angeklagt. Seine Strafe: Vier Monate auf Bewährung und 40 Stunden gemeinnützige Arbeit. Der 30-Jährige muss außerdem zur Drogenberatung. Damit folgte er nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auch in Anbetracht der „Vielzahl der Voreintragungen und der eklatanten Rückfallgeschwindigkeit“ acht Monate Gefängnis ohne Bewährung gefordert hatte.

Die Zeugin konnte den Angeklagten nicht eindeutig identifizieren

Dass das Urteil – der Angeklagte steht noch wegen einer früheren Straftat unter Bewährung – milde ausgefallen ist, hatte der Vöhringer vornehmlich einer Zeugin zu verdanken, die er damals beschimpft und mit einem Kopfstoß verletzt haben soll. Sie versuchte sich möglichst gut an den Vorfall im Juli vergangenen Jahres zu erinnern. Der Angeklagte und seine Partnerin sollen heftig gestritten haben. Die Zeugin wollte damals schlichten, konnte den Mann aber nun nicht mehr eindeutig identifizieren.

Zur Last gelegt worden waren dem Vöhringer, wie bereits berichtet, eine Ohrfeige, die er einem Bekannten nach einer Provokation von diesem verpasst haben soll, Beleidigung von Polizeibeamten sowie die Beleidigung der 72-jährigen Zeugin mit anschließendem Kopfstoß.

Die Ohrfeige räumte der Angeklagte ein, nicht aber die anderen Anklagepunkte. Thomas Mayer wusste von früheren Sprachnachrichten des Vöhringers an seine Partnerin, die Worte wie „Hure“ oder „Fotze“ enthielten und von der verbalen Auseinandersetzung mit Polizeibeamten, bei der der Angeklagte unter anderem „Fickt Euch“ gerufen haben soll. Der 30-Jährige bestritt jedoch, beleidigend gewesen zu sein, was der Richter nicht hinnahm: „Man führt sich normalen Menschen gegenüber nicht so auf.“ Den Vorfall mit der Seniorin, die der 30-Jährige per Kopfstoß verletzt haben soll, sah der Richter als nicht erwiesen an. Zum einen erkannte diese den Angeklagten, der die Tat auch von sich wies, und dessen beide Familienmitglieder nicht definitiv wieder, zum anderen konnte der Vöhringer recht gut belegen, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in Vöhringen, sondern beim Ulmer Volksfest war, was Mayer auch aufgrund von Recherchen als sehr glaubwürdig empfand.

Der 30-Jährige muss zur Drogenberatung

Auch der Verteidiger des Angeklagten, Michael Staudenmayr, wies in seinem Plädoyer, auf diesen Umstand hin und meinte: „Die Zeugin hat damals jemand anderen gesehen.“ Den Vorwurf der Beleidigungen sah er als nichtig an, gab aber zu, dass die „Suchtproblematik“ bei seinem Mandanten bleibe. Dessen Bewährungshelfer wies darauf hin, dass seinem Schützling das Problem bewusst sei, aber er sei in „schwierigen Verhältnissen“ aufgewachsen: Vater Alkoholiker, Trennung der Eltern, nur noch Beziehung zur Mutter, jetzt eine 70 Quadratmeter große Wohnung für die ganze Familie und oft das Gefühl der Überforderung. All dies bewog Thomas Mayer sicher zu seinem eher milden Urteil. Aber er gab dem Angeklagten klar mit auf den Weg: „Wenn sie nicht mit dem Trinken aufhören, werden sie zu hundert Prozent im Knast landen.“

