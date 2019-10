17:30 Uhr

Minihaus des Illerberger Waldkindergartens sorgt für Ärger

Auf dem Gelände der Sportanlage in Illerberg hat die Stadt Vöhringen einen Waldkindergarten geschaffen. Im mobilen Tiny Home sind Kinder und Erzieherinnen untergebracht.

Plus Ein mobiles Tiny Home bietet Kindern im neuen Naturkindergarten Unterschlupf. Ein Waldbesitzer fühlt sich von der Stadt übergangen und sieht in dem Konzept eine Gefahr.

Von Felicitas Lachmayr

Seit kurzem spielen im Waldbereich an der Sportanlage in Illerberg Kinder. Sie besuchen den neuen Waldkindergarten Fuchsbau, den die Stadt dort geschaffen hat. Bei Regen oder Kälte sind die Kinder und Erzieher in einem mobilen Wagen, einem sogenannten Tiny Home, untergebracht. Das Minihaus steht nach Angaben der Stadt seit Anfang August auf dem städtischen Grundstück. Doch bei einem angrenzenden Waldbesitzer sorgt das für Unmut. Er fühlt sich von der Stadt übergangen.

