vor 11 Min.

Missglückte Therapie

Frau greift zu speziellen Keksen

Die Eigentherapie einer Frau hat die Polizei im Unterallgäu auf den Plan gerufen. Die 62-Jährige aus dem östlichen Landkreis versuchte sich an selbst gebackenen Cookies, die Cannabis enthielten. Das Cannabis sollte nach Angaben der Frau der Behandlung einer seit langer Zeit anhaltenden Migräne-Erkrankung dienen. Kurz nach dem Konsum stellten sich jedoch erste körperliche Beschwerden ein: Die Unterallgäuerin litt unter Übelkeit und Atemnot. Ein Rettungsdienst wurde alarmiert. „Trotz der gut gemeinten Absicht“, so die Polizei, erwartet die Frau eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. In diesem Zusammenhang rät die Polizei davon ab, eigenständig mit Cannabis-Produkten zu experimentieren. (az)

Themen folgen