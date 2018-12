08:00 Uhr

Misshandlungs-Prozess: Viele Fragen sind noch offen

151 Mal soll ein Mann seine Freundin im Raum Illertissen attackiert haben. Doch die Gerichtsverhandlung stockt: Zeugen bringen kaum Licht ins Dunkel.

Von Jonathan Mayer

Der Prozess um den vermeintlich 151-fach gewalttätigen Mann aus dem südlichen Landkreis setzt sich weiter fort: In der nunmehr dritten Verhandlung ist gestern erneut kein Urteil gefallen. Nach wie vor ist die Sachlage verworren. Die bisherigen Zeugenaussagen brachten offenbar keine Klarheit in die Sache. Noch einmal wurde das vermeintliche Opfer angehört. Die 39-jährige Frau schilderte die Misshandlungen – und musste sich dabei für eine Falschaussage rechtfertigen (Lesen Sie dazu auch: Vater steht vor Gericht: Schlug er sein behindertes Kind? )



Vor knapp einem Monat hatte der Prozess begonnen. Wie berichtet, wird dem 36-jährigen Angeklagten vorgeworfen, seine damalige Freundin über Jahre hinweg immer wieder gewürgt, getreten und geschlagen zu haben. Insgesamt soll er 151 Fälle gefährlicher Körperverletzung begangen haben. Einmal habe er aus Wut sogar den gemeinsamen Sohn, der am Downsyndrom leidet, gepackt und gegen eine Wand geschleudert. Wenn die Vorwürfe stimmen, droht dem Angeklagten eine Haftstrafe.

Opfer muss sich wegen Falschaussage rechtfertigen

Zu Beginn des dritten Sitzungstags musste sich das mutmaßliche Opfer für eine Falschaussage rechtfertigen: Die Frau hatte am ersten Prozesstag behauptet, Ingenieurwesen studiert zu haben. Doch das stimmt nachweislich nicht, hieß es nun. Wie es zu der Aussage kam? Die Anwältin der Frau war der Meinung, ihre Mandantin habe sich angesichts der Anwesenheit ihres vermeintlichen Peinigers nicht konzentrieren können und sei verwirrt gewesen. Deshalb musste der Mann jetzt für die Dauer der erneuten Aussage seiner Ex-Freundin den Gerichtssaal verlassen. Die Frau schilderte dann den ihrer Meinung nach schlimmsten Vorfall so: Nach einem Besuch bei den Eltern des Angeklagten im Sommer 2015 kam es in der gemeinsamen Wohnung zum Streit, der Mann schrie die Frau an, sie weinte, er packte die wenige Monate alte Tochter, drohte, ihr etwas anzutun und verließ den Raum. Als die Mutter aus Sorge um ihr Kind nicht aufhörte zu weinen, kam er zurück, stieß sie aufs Bett und drückte ihr ein Kissen aufs Gesicht. Unter Tränen sagte die Frau vor Gericht schließlich: „Ich habe gebettelt und gebettelt, dass er mich nicht umbringt.“

Der Angeklagte bestreitet alles

So lautete die Aussage der Frau, die als Nebenklägerin auftritt. Ihr Ex-Freund bestreitet das alles. Schon am ersten Prozesstag vor knapp einem Monat hatte er gesagt: „Ich kann schon mal laut werden, aber dann kommt irgendwann der Punkt, da werde ich ruhig.“ Niemals sei er seinen beiden Kindern oder seiner Freundin gegenüber gewalttätig geworden.

Für die Verhandlung waren auch einige Bekannte des ehemaligen Paares als Zeugen geladen, unter anderem der Mann, der die 39-Jährige 2015 in ein Frauenhaus brachte. Alle Zeugen berichteten von blauen Flecken, Striemen und aufgeplatzten Lippen, die sie zu der Zeit an der Frau bemerkt haben wollen – niemand hat aber je gesehen, dass der Angeklagte handgreiflich wurde.

Wohl auch deshalb ist bisher noch kein Urteil gefallen. Am kommenden Montag wird noch einmal verhandelt. Dann sollen die Eltern des Angeklagten aussagen. Spätestens Anfang Januar will Richter Thomas Mayer den Prozess dann abschließen.

