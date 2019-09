vor 19 Min.

Mit Blasmusik und Bässen feiern wie im Club

Schützenvereinschef Tobias Sailer will mit „Bass meets Brass“ viele Besucher nach Tiefenbach locken. Ein Blick auf sein Konzept.

Von Regina Langhans

Zum zweiten Mal versucht sich der Schützenverein Tiefenbach als Event-Manager: Vorsitzender Tobias Sailer will mit einer weiteren Auflage von „Bass meets Brass“ an den Erfolg aus dem Jahr 2017 anknüpfen. Damals sei seine Idee einer Party, bei der die Musik keine Pause macht, gut angekommen. Die Gemeindehalle in Tiefenbach sei damals so gut wie voll gewesen. Am Samstag, 21. September, soll das wieder der Fall sein. Die Fete mit den Jungen Illertalern und DJ Earl Cray beginnt ab 20 Uhr. Wer früh kommt ist, zahlt fünf Euro Eintritt. Ab 21 Uhr sind es sieben Euro. Einlass ist für Gäste ab 16 Jahren. Wer unter 18 ist, benötigt einen sogenannten Partypass. Damit lässt sich feststellen, wer nur bis 24 Uhr bleiben darf.

Bass meets Brass in Tiefenbach: Ununterbrochen Musik

Wie das mit der ununterbrochenen Musik funktioniert, verrät der Untertitel der Veranstaltung: „Band trifft DJ“. Sailer erklärt: „Wenn die Kapelle zu spielen aufhört, geht es sofort mit Musik aus der Konserve weiter. Und umgekehrt.“ Er glaubt, mit dieser Konstellation in der Region ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und hofft, damit Jung und Alt nach Tiefenbach zu holen: „Wir legen uns auf nichts fest, keine bestimmte Zielgruppe, dafür gibt es Musik zum Feiern in allen Stilrichtungen.“

Will mit "B" viele Besucher nach Tiefenbach locken: Tobias Sailer Bild: Regina Langhans

Wie vor zwei Jahren treten wieder die Jungen Illertaler auf, die heuer ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Die Blaskapelle zählt zwölf Musiker, E-Bassist Simon Staiger aus Illertissen ist der führende Kopf. Er arrangiert sämtliche Stücke selbst: „Weil das mich reizt und die Lieder dann nur von uns so gespielt werden“, sagt er. Der heute 28-Jährige begann als Bub Schlagzeug zu spielen und nahm zwölf Jahre lang Unterricht. Den Umgang mit E-Bass und Tuba brachte er sich selbst bei, ebenso die Harmonielehre. Seitdem ist der basslastige Musiker reihum gefragt. Den Dirigentenstab brauche er nicht, wie er versichert. „Es reicht, wenn ich den Bass spiele“, sagt er. „Wer den Rhythmus vorgibt, ist der eigentliche Chef.“ Den Jungen Illertalern gehören neben Blechbläsern, E-Bassist und E-Gitarrist die Gesangssolisten Julia Unglert aus Winterrieden und Benjamin Breher aus Maria Steinbach im Unterallgäu an. Ihr Repertoire umfasst Partyhits von Helene Fischer bis zu ACDC. „Eben alles, was Laune macht“, so Staiger. Unter anderem tritt die Band beim Cannstatter Wasen auf.

In Tiefenbach soll es "Club-Feeling" geben

DJ Earl Cray aus Biberach an der Riß, der Daniel Adler heißt, wird Musikrichtungen wie Hip-Hop, House, Dance auflegen, also viel Sound mit elektronischen Effekten. Licht- und Tontechnik sollen „Club-Feeling“ vermitteln.

All das organisiert Sailer mit einer Handvoll Leuten. „Vom Verein und im Dorf erhalte ich jede Hilfe, die ich brauche“, sagt er gut gelaunt. Und fügt hinzu: „Ich will zeigen, was in Tiefenbach möglich ist.“ Vielleicht lasse sich die Party im Illertisser Veranstaltungskalender fest etablieren, hofft Tobias Sailer.

