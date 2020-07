vor 38 Min.

Mit Flip-Flops und Shorts auf dem Motorrad: Polizei ahndet Verstöße

Nach gezielten Kontrollen von Motorradfahrern bei Senden und Weißenhorn zieht die Bilanz. Mehrere Biker durften nicht mehr weiterfahren.

Sieben Anzeigen, 19 Verwarnungen: Das ist die Bilanz von Motorradkontrollen, die am Sonntag zwischen 11.30 und 17 Uhr im Dienstbereich der Polizeiinspektion Weißenhorn und der Polizeistation Senden vorgenommen wurden. Dem Polizeibericht zufolge wurden dabei insgesamt 92 Motorräder und sieben Autos kontrolliert. Neben der gemessenen Geschwindigkeit achteten die Beamten auch auf den technischen Zustand der kontrollierten Zweiräder und auf die geeignete Kleidung der Biker.

Ein Motorradfahrer stand unter Drogeneinfluss

Die Mehrzahl der Motorradfahrer zeigte nach Angaben der Polizei Verständnis für die Kontrollen und trug geeignete Motorradkleidung. Negativ fielen nur zwei Verkehrsteilnehmer auf, die jeweils bekleidet mit Flip-Flops, kurzen Shorts und T-Shirts mit ihren Motorrädern nur „kurz“ auf dem Weg zum Badesee waren. Auch diese Fahrer wurden darauf hingewiesen, dass geeignete Motorradkleidung auch bei lediglich kurzen Fahrten getragen werden sollte.

In vier Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. In einem Fall wurden bei einem Zweiradfahrer drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt. Da sich der Fahrer dem Polizeibericht zufolge teilweise in Widersprüche verwickelte und weitestgehend alle freiwilligen Tests verweigerte, wurde ihm im Anschluss Blut abgenommen. Auch dieser Biker durfte nicht mehr weiterfahren. Insgesamt waren fünf Beamte der Weißenhorner Polizei, zwei Beamte der Polizeistation Senden und zwei Beamte der Kontrollgruppe Motorrad im Einsatz. (az)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht lesen Sie hier:

Themen folgen