vor 4 Min.

Mit anpacken für die Umwelt

Freiwillige für Naturschutzaktion im Obenhausener Ried gesucht

Das Obenhausener Ried zwischen Illertissen und Buch ist ein einzigartiger Rückzugsraum für viele seltene Pflanzen- und Tierarten. Um die Niedermoorflächen in ihrer ökologischen Funktion (und als CO2-Senker) zu erhalten, müssen die Feuchtwiesen regelmäßig gemäht werden.

Beim Abtransport des Mähguts benötigt die Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV) noch die Hilfe von ehrenamtlichen Unterstützern. Wer sich für die Bewahrung der heimischen Natur, für Schmetterlinge, Frösche und Orchideen einsetzen will, kann am Samstag, 5. September, um 8.30 Uhr zum östlichen Pendlerparkplatz an der Autobahnausfahrt „Illertissen“, am Kreisverkehr-Abzweig nach Unterroth, kommen. Arbeitsgeräte und Verpflegung werden vom LBV gestellt. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe und wasserfestes Schuhwerk. Da an der frischen Luft gearbeitet wird, sei es leicht, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, teilen der LBV mit. Zur Organisation von Fahrgemeinschaften und für Rückfragen können Interessierte eine E-Mail an neu-ulm@lbv.de schreiben. Wer am Samstag keine Zeit hat: Für den 12. September ist ein weiterer Einsatztermin angesetzt. (az)

