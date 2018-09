vor 49 Min.

Mit dem Einrad mitten ins Gebirge

Die Illertisser Einradfahrer waren in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz unterwegs. Was sie dabei erlebten.

Von Ingrid Kreuzer

Die Illertisser Einradfahrer waren wieder in den Bergen unterwegs. Doch es ging nicht – wie in den vergangenen Jahren – in die Alpen, sondern in den Osten in die Sächsische und Böhmische Schweiz.

Start der Tour war in Königstein nahe Nürnberg, von wo aus sich die zwölf Fahrer und drei Begleitpersonen auf den Weg machten. Eine 25 Kilometer lange Strecke und 700 Höhenmeter galt es zu bewältigen. Dabei überwanden die Einradler die tschechische Grenze und erreichten schließlich den Schneeberg, den höchsten Berg des Elbsandsteingebirges.

Doch oben angekommen bot sich den Einradfahrern nicht der erhoffte und wohlverdiente Ausblick über das Elbtal und das Tourengebiet der nächsten Tage. Denn eine Nebelwand versperrte die Sicht.

Der zweite Tag gestaltete sich zwar ein wenig flacher, jedoch standen bis zur Pension Na Tokani, einer Jagdhütte aus der Kaiserzeit inmitten der Wälder, auch 39 Kilometer Fahrstrecke auf dem Programm. Zunächst bot sich der zwölfköpfigen Gruppe eine spannende Abfahrt durch das Gelände.

Über die Elbe ging es anschließend mit der Fähre nach Hrensko und von dort aus zur Ruine der Grundmühle bei Jetrichovice. Nach einer ausgiebigen Pause nahmen die Einradler den Anstieg zu ihrer Unterkunft für die nächsten zwei Nächte in Angriff.

Der folgende Tag startete entspannt von Na Tokani aus, stets bergab bis in die Wolfsschlucht, wo sich der Gruppe die ganze Schönheit des Nationalparks offenbarte.

Am vierten Tag erwartete die Einradler eine der beliebtesten Attraktionen der Sächsischen Schweiz: Auf der Strecke von Na Tokani bis nach Bad Schandau konnten sie die Aussicht vom Kuhstall, dem zweitgrößten Felsentor im Elbsandsteingebirge, genießen. Zu bewundern gab es danach vor allem die Affen- und Schrammsteine, zwei zerklüftete Felsformationen.

Der letzte Tag hielt für die Einradler noch ein besonderes Erlebnis bereit: Bei strahlendem Sonnenschein erreichten sie nachmittags die Bastei, einen hoch über Königsstein gelegenen Ort in der Sächsichen Schweiz und schlossen so ihre fünftägige Tour mit einer unvergesslichen Aussicht auf die Basteibrücke und das Elbtal ab.

