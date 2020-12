19.12.2020

Mit der Biene Hanna unterwegs

Angebot nicht nur für Familien in Illertissen

Die Aktionen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin Illertissen unter dem Motto „Immer und überall“ gehen auch zur Weihnachtszeit weiter. Auch, wenn die Corona-Bedingungen immer wieder Änderungen verlangten: Das Organisationsteam um Kathrin Lang und Christine Bunz hat ein „anderes“ Angebot für Familien geschaffen: Statt der Kindermette können sich Eltern und Kinder mit der Biene Hanna auf den Weg zur Krippe machen.

„Zum Planungsstart Anfang November war noch nicht abzusehen, dass wir dieses Jahr keine Kindermetten feiern dürfen“, sagt Kathrin Lang. „Doch unsere Idee, einen Weihnachtswald in Illertissen zu installieren, war schon zu diesem Zeitpunkt Corona konform.“ Aus dem Weihnachtswald wurde dann durch die neuen Regelungen ein Krippenweg. Jedoch bleibt der Sinn dahinter, den Menschen die Weihnachtsgeschichte möglichst lebendig und auf andere Art und Weise nahe zu bringen, noch immer im Vordergrund.

Und so funktioniert es: Die Familien haben die Möglichkeit sich statt der Kindermette vom 23. bis 30. Dezember mit der Biene Hanna und verschiedenen Stationen der Weihnachtsgeschichte während eines Spaziergangs auf den Weg nach Bethlehem zur Krippe zu machen. An jeder Station erwartet sie ein Teil der Weihnachtsgeschichte und parallel dazu erzählt die Biene Hanna, was sie auf ihrem Flug Richtung Stall erlebt. Ebenso gibt es an jeder Station verschiedene Impulse sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder zum Nachspüren und Nachdenken.

Startpunkt ist die Terrasse bei der Confiserie Lanwehr, von dort weisen Bienen den Weg zu den unterschiedlichsten Stationen. Das Angebot sei jedoch nicht nur für Familien interessant, sondern für Jung und Alt gedacht, betont Kathrin Lang. Biene Hanna als Maskottchen für die Aktion war schnell gefunden: „Da Illertissen ja eine Bienenstadt ist, war es uns wichtig die Weihnachtsgeschichte mit den Bienen zu verknüpfen.“ Bürgermeister Jürgen Eisen und der städtische Bauhof hatten mitgeholfen, das Projekt zu realisieren, wofür das Team sehr dankbar ist. Übrigens gibt es nicht nur in Illertissen dieses Jahr die Alternative zur Kindermette: Auch die anderen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Illertissen haben am 24. Dezember einen Krippenweg in ihren Dörfern vorbereitet. (rjk)

