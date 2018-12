12:00 Uhr

Mit ihr geht eine Institution von Bord

Claudia Marquardt hört nach 40 Jahren im Illertisser Kindergarten Don Bosco auf.

Von Regina Langhans

Nach 40-jähriger Leitung der kirchlichen Tagesstätte Don Bosco in Illertissen geht Kindergarten-Chefin Claudia Marquardt in den Ruhestand. Am 1. September 1975 hatte sie als Erzieherin in Illertissen begonnen und den Bau von Don Bosco als zweiten örtlichen Kindergarten nach St. Martin miterlebt. Bald nach dessen Fertigstellung im Jahr 1977 wurde sie – dort die einzige Erzieherin in Vollzeit – mit der Leitung betraut. Seither ist sie das Gesicht des Hauses.

Marquardt war beim Ausbau der Einrichtung dabei

So hat sie dessen Weiterbau entsprechend neuester pädagogischer Konzepte vom Kindergarten zur Tagesstätte mit Mittagessen, Schulkinderbetreuung und zuletzt der Erweiterung um eine Krippe begleitet.

Nach 43 Dienstjahren haben sie nun Kinder, Kollegen, Eltern und Kirche mit Gottesdienst, Feierstunde, Dankesworten und persönlichen Aufmerksamkeiten in den Ruhestand verabschiedet.

Pfarrer Andreas Specker sagte, Marquardt sei für die Kinder ein Segen gewesen und Gemeindereferentin Christine Bunz spielte mit ihrer Schnecken-Handpuppe die zugehörige Geschichte.

Wolfgang Schlecker, zuständig für die Kindergartenverwaltung der Kirchenstiftung, verglich Marquardts Abschied mit dem der groß gewordenen Kindergartenkinder: Während diese verabschiedet würden, um in die Schule zu gehen, verhalte es sich bei Claudia Marquardt genau umgekehrt: „Sie scheidet aus, um sich zur Ruhe zu setzen.“ Passend dazu überreichte ihr die stellvertretende Leiterin Karin Schaller eine kleine Ruhebank, um auf die bevorstehende – hoffentlich ruhige – Rentenzeit hinzuweisen.

