Mit neuen Brunnen will Kettershausen die Wasserversorgung verbessern

Das Trinkwasser in Kettershausen wird künftig zum großen Teil aus oberflächennahen Brunnen kommen.

Plus Zwei Ingenieure erläutern im Gemeinderat, wie sich ein zweites Standbein für die Versorgung mit Trinkwasser in Kettershausen realisieren lässt.

Von Zita Schmid

Das zweite Standbein für die Wasserversorgung in Kettershausen ist ein Thema, das die Gemeinde seit Langem beschäftigt und lange diskutiert wurde. Mit diesen Worten hat Bürgermeister Markus Koneberg zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in die seit Jahren andauernde Thematik eingeleitet. Mit dieser darf sich nun der inzwischen dritte Gemeinderat beschäftigen.

Doch es geht jetzt wohl tatsächlich in Richtung Zielgerade. So informierten bei der Sitzung Klaus und Stefan Bäumler vom Ingenieurbüro A & B aus Börwang über Lösungsmöglichkeiten, wie das zweite Standbein mit den zwei „flacheren“ Tiefbrunnen umgesetzt werden kann.

Künftig soll oberflächennahes Wasser gefördert werden

Für eine auch im Störungsfall gesicherte Wasserversorgung soll es zwei solche Brunnen, die oberflächennahes Wasser fördern, geben. Das hatte im November 2019 der damalige Gemeinderat beschlossen. Darüber informierte der Bürgermeister rückblickend. Maßgeblich für diese Entscheidung waren die Erkenntnisse einer vorgenommenen Grundwassermessung im Nordwesten des Einzugsgebiets des bestehenden Tiefbrunnens. Da man bei dem Pumpversuch nach bereits etwa acht Metern Tiefe auf Grundwasser gestoßen ist, sich zudem eine hohe Ergiebigkeit und qualitativ einwandfreies Grundwasser ergeben hat, greifen die Grundsätze des Landesamts für Umwelt (LfU). Diese besagen, dass die Nutzung oberflächennaher Grundwasservorkommen stets anzustreben sei, soweit die natürliche Grundwasserbeschaffenheit dies zulasse. Bei mäßiger Ergiebigkeit, so heißt es weiter, sei eine flächige Aufteilung auf mehrere Entnahmestellen grundwasserhaushaltlich sinnvoller als die Erschließung von tieferen Grundwasserstockwerken.

Mit dieser Erkenntnis musste das damalige Gremium abermals umdenken. Denn nach jahrelangem Eruieren einer passenden Lösung – mögliche Optionen von einer Sanierung der Quellen in Bebenhausen bis hin zu einer Verbundleitung mit Babenhausen wurden im Laufe dieser Zeit diskutiert – war Anfang 2017 eigentlich beschlossen worden, einen weiteren, bis zu 100 Meter tiefen Brunnen zu bauen. Bestätigt wurde diese Entscheidung nach einer Untersuchung und neuen geologischen Erkenntnissen durch das Ingenieurbüro Kling Consult im März 2018 (wir berichteten).

Dann kam die Sitzung im November 2019: Das Resultat der Grundwassermessung in Verbindung mit dem LfU-Regelwerk beurteilten die damaligen Gemeinderäte alternativlos als „Muss-Vorgabe“. Sie beschlossen, zwei flachere Tiefbrunnen mit maximal 40 Metern Tiefe zu bauen.

Das Landratsamt Unterallgäu hat die zwei Brunnen bereits genehmigt

Die Firma Kling Consult habe inzwischen das Wasserrechtsverfahren in die Wege geleitet und vom Landratsamt sei Ende August die Errichtung der zwei Brunnen genehmigt worden, berichtete Bürgermeister Koneberg nun bei der jüngsten Sitzung. Ebenso bereite die Firma aktuell die Ausschreibungen vor, denn sie werde die Brunnen bohren.

Wie die „Umhausung“ und Steuerung der zwei Brunnen aussehen können, erläuterten die Vertreter vom Büro A & B. Sie werden unweit des bisherigen Tiefbrunnens und mit einem Abstand von 80 bis 100 Metern so angeordnet, dass sie sich bei gleichzeitigem Betrieb das Wasser nicht gegenseitig abgraben. Als erster Schritt müssten die Wege zu den neuen Brunnenstandorten im Wald so ausgebaut und befestigt werden, dass auch schwere Fahrzeuge diese erreichen können, berichteten die Mitarbeiter des Büros. Die Oberfläche der Wege soll nach Abschluss der Baumaßnahme wiederhergestellt werden. Eine Bohrplattform müsse gebaut werden und dann zunächst Pumpversuche stattfinden. Erst wenn diese erfolgreich waren, können eine Bodenplatte angebracht und die Brunnenrohre verschlossen werden.

Der Kettershauser Bürgermeister strebt einen Baubeginn im Jahr 2021 an

Die beiden neuen Brunnen bekommen Klaus und Stefan Bäumler zufolge dann jeweils ein kleines Brunnenhaus mit Satteldach, in dem die Technik untergebracht wird. Die Wasserleitungen hin zur bestehenden Aufbereitungsanlage des jetzigen Tiefbrunnens sollen laut Skizze getrennt und unabhängig voneinander gelegt werden. Die jetzige Aufbereitungsanlage mit einer Leistung von bis zu 14 Litern pro Sekunde sei ausreichend, sagten die Ingenieure.

Auf Nachfragen aus dem Gremium lieferten sie noch weitergehende Informationen: Bei den zwei neuen Brunnen mit ihren bis zu 30 Meter tiefen Steigrohren kann demnach laut Messung jeweils eine Fördermenge von mindestens vier Litern pro Sekunde angenommen werden. Der bisherige, 160 Meter hinabreichende Tiefbrunnen kann acht Liter pro Sekunde liefern. Der Abstand und die Standorte der neuen Brunnen sind geologisch bedingt. Die neuen Pumpen werden einzeln betrieben und sind so bei einem Störfall unabhängig voneinander. Der bisherige Tiefbrunnen wird zukünftig als Notfallbrunnen erhalten und entsprechend eingeschränkt in Betrieb bleiben. Das Wasser der Brunnen wurde untersucht und sei mischbar, sagten die Ingenieure. Die Wasserleitungen der neuen Brunnen würden an die bestehende Anlage quasi „andocken“. Bis auf die Steuerung und Elektrik müsse diese nicht verändert werden.

Noch hat die Firma A & B keinen Auftrag dazu erhalten, weitere Schritte zu unternehmen. Auf Nachfrage teilte der Bürgermeister mit, dass eine entsprechende Auftragsvergabe noch geprüft werde. „Zeitlich wäre das Ziel, möglichst bald in die Ausschreibung zu gehen, sodass wir nächstes Jahr die Wasserversorgung bauen können“, sagte Koneberg.

