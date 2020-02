vor 23 Min.

Mit viel Musik in die neue Konzertsaison

Die Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in Illertissen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück und starten ins Neue Jahr mit dem Trio Troika.

Von Regina Langhans

Konzertant begannen die Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin das neue Jahr: Auf dem Programm stand die 27. Jahresversammlung. Doch den größeren Teil des stets im Rahmen einer Matinée stattfindenden Treffens beanspruchte diesmal das feinsinnige Spiel des Trios Troika.

Gut 60 Interessierte waren ins Pfarrheim gekommen, wo der bisherige und wiedergewählte Vorsitzende des Förderkreises, Hans Scherrer, durchs Programm führte. Ins neue Team gewählt wurden außerdem Peter Gatty als Schriftführer sowie Rita Scherrer, Christina Vogt, Jürgen Sonntag, Lothar Flittner als Beisitzer. Als ständige Mitglieder zählen Pfarrer Andreas Specker (Zweiter Vorsitzender) und Reinhold Möst als Finanzverwalter. Die künstlerische Leitung hat wieder Markus Huber als Organist und angestellter Kirchenmusiker.

Einmaliger Besucheransturm beim Weihnachtsoratorium

Im vergangenen Jahr habe Markus Hubert mit den hauseigenen Ensembles, Kirchen- und Kammerchor, Kammerorchester und einigen auswärtigen Gastkünstlern wieder ein umfangreiches Programm geboten, so Scherrer. Ein besonderer Konzertgenuss sei die Aufführung der Marienvesper mit Kammerchor und Barockorchester La Banda gewesen, wobei sich der Vorsitzende etwas mehr Publikum gewünscht hätte. Der umgekehrte Fall sei eingetreten bei der Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium mit Kirchenchor und Kammerorchester: „Wir waren völlig überrascht von dem Besucheransturm, es war für uns einmalig“, schwärmte der Vorsitzende. Die finanzielle Bilanz liest sich dagegen nicht ganz so positiv. So zeigte sich Scherrer froh, über ausreichend eigene Sänger und Orchestermusiker zu verfügen: „Wir können liturgisch wie konzertant ein abwechslungsreiches Programm bieten.“ Die Konzerte würden wahrgenommen, wobei etliche in der Tradition sogar älter seien als der Förderkreis.

Ein Trio eröffnet das Konzertjahr

Klangvoll hat nun auch das neue kirchenmusikalische Jahr begonnen. Christian Romanitan, der unter anderem das Kammerorchester verstärkt, bot auf der Geige zusammen mit Marion Kacek am Flügel und Karl Fegert am Horn beziehungsweise Martin Läpple Hillmann am Cello Triovorträge im Konzertformat: einmal das Horntrio von Max Bruch und dann ein Klavierkonzert von Klara Schumann.

Teilweise bestimmt das Kirchenjahr die Termine: Am Karfreitag, 10. April, führen der Gitarrist Stefan Barcsay und der Kammerchor das zehnstimmige „Stabat mater“ von Domenico Scarlatti in der Pfarrkirche auf. Ein Konzert mit Ursula Mahlert, erste Oboistin des Kammerorchesters und Oliver Scheffel an der Orgel findet am Sonntag, 26. April statt. Bei der Brunnenhofserenade im Schatten des Kirchturms am Sonntag, 5. Juli, dreht sich alles um die „Spanische Nacht“.

Auch heuer gibt es wieder ein Carillonkonzert, wofür Universitätscarilloneur Jürgen Buchner aus Würzburg am Sonntag, 19. Juli, nach Illertissen kommt. Sodann findet bei der Musiknacht am Freitag, 2. Oktober, ein Gospelkonzert mit Markus Hubert in der Pfarrkirche statt. Im Pfarrsaal bieten das Klavierduo Ute und Akira Sagawa Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Oktober, einen Abend mit Liebesliedern. Neugierig macht auch die Aufführung „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr mit Solisten, Kirchenchor und Orchester am Samstag, 14. November. Feste Termine sind auch die Abendmusik im Schloss, das Weihnachtssingen oder das Konzert in der Silvesternacht