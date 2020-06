vor 49 Min.

Mittag am Tag brechen Diebe in Bellenberg ein

In Bellenberg sind Diebe durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Dreiste Einbrecher waren am Dienstag in Bellenberg unterwegs. Am helllichten Tag steigen sie in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchen alle Zimmer nach wertvollem Schmuck.

Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Vöhringer Straße in Bellenberg eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr. Der oder die Täter hebelten mit einem Werkzeug ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt.

Es werden dringend Zeugen gesucht

Im Haus wurden alle Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Der Fokus der Täter lag hier offenbar auf wertvollem Schmuck. Es entstand ein beträchtlicher Beuteschaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Aufgrund der Tatumstände könnte es sein, dass das Einfamilienhaus vor dem Einbruch durch die Täterschaft ausgespäht worden ist, so die Polizei, die nun dringend Zeugen sucht. Die Beamten bitten die Bürger, Beobachtungen zu dem Fall zu melden. "Mögen sie dem Einzelnen noch so belanglos erscheinen", heißt es in dem Zeugenaufruf. Die Hinweise nehmen die Beamten unter 07303/96510 entgegen. (az)

