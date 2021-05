vor 5 Min.

Mittelschule Babenhausen erhält erneut den Titel "Umweltschule in Europa"

Plus Die Babenhauser Schule trägt den Titel bereits zum zehnten Mal in Folge. Trotz der Corona-Einschränkungen gab es wieder zahlreiche Umweltaktivitäten.

Von Fritz Settele

Bereits zum zehnten Mal in Folge ist die Mittelschule Babenhausen für ihr Engagement in Sachen Umweltschutz gewürdigt worden. Sie trägt, ebenso wie die Anton-Fugger-Realschule, den Titel „Umweltschule in Europa - Internationale Agenda 21-Schule“ in der Höchststufe „mit drei Sternen“. Die entsprechende Fahne wurde diesmal samt Urkunde zugesandt.

