Modellprojekt: So will Kettershausen die biologische Vielfalt stärken

Plus Die Gemeinde Kettershausen nimmt an einem bayernweiten Modellprojekt teil. Verschiedenste Maßnahmen wurden erarbeitet.

Von Zita Schmid

Kettershausen will die biologische Vielfalt im Gemeindegebiet schützen und langfristig stärken. Deshalb stimmte der Gemeinderat am Donnerstag der ausgearbeiteten Biodiversitäts-Strategie als Grundlage für zukünftiges Handeln zu. Die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen wird bis zum Jahr 2030 angestrebt. Der Beschluss fiel einstimmig, ohne Änderungswünsche und Diskussion. Was geplant ist.

Wie mehrfach berichtet, ist Kettershausen eine von zehn Gemeinden, die am bayernweiten Biodiversitäts-Modellprojekt „Marktplatz der biologischen Vielfalt“ teilnehmen. Es verfolgt das Ziel, den Schutz der Biodiversität in der kommunalen Planung und im Gemeindeleben zu verankern und eine eigene Strategie dafür zu entwickeln. Im Juni dieses Jahres hatte der Projektleiter aus Tännesberg in der Oberpfalz, Florian Lang, dem neu formierten Gemeinderat das Projekt erläutert. Wie Bürgermeister Markus Koneberg bei der jüngsten Sitzung erklärte, fanden inzwischen drei Workshops statt. 20 bis 30 Personen nahmen daran teil, darunter Mitglieder des Gemeinderats, Vereinsvertreter, interessierte Bürger und Landbewirtschafter sowie Mitarbeiter in Fachbehörden. Experten- und Einzelgespräche, Analysen und Kartierungen fanden statt „Arbeitsreiche Monate liegen hinter uns“, sagte Lang, der erneut zur Sitzung angereist war.

In den Workshops sei auch der konkrete Maßnahmenkatalog entstanden. Es handle sich dabei um „kein rein theoretisches Konstrukt“, sagte Lang. 40 Ansätze zur Förderung der Biodiversität in Kettershausen sind in den folgenden sechs Handlungsfeldern erarbeitet worden: Agrarlandschaft (acht Ansätze), Wald (acht), Gewässer (vier), Siedlung (fünf), Naturerleben und Bewusstseinsbildung (elf) sowie Wertschöpfung (vier).

Naturgemeindetag könnte wiederholt werden

Fünf priorisierte Projekte werden im Maßnahmenkatalog aufgeführt. Ein Auszug: Die Gemeinde soll eine artenreiche Wiesenaue im Günztal entwickeln, etwa durch Weiterführung des Grünlandprogramms. Strukturreiche Fließgewässer und Gräben sollen als „Biotopverbundachse“ geschaffen werden, beispielsweise durch die Pflege der Gewässerrandstreifen und eine insektenschonende Grabenpflege. Ebenfalls auf der Agenda steht, ein innerörtliches Grünflächenkonzept zu erstellen, dass das Grün entlang der Straßen und der Ortsdurchfahrten einschließt, begleitet auch durch Öffentlichkeitsarbeit. Eine weitere Maßnahme ist es, die Identifikation der Bevölkerung mit der „Naturgemeinde“ zu vertiefen, unter anderem anhand eines weiteren Naturgemeindetags, wie er schon 2018 stattgefunden hat. Den Streuobstbestand will die Gemeinde erhalten und nutzen, wobei Baumpatenschaften eine Rolle spielen.

Dieses Bild entstand beim Naturgemeindetag 2018. Die Veranstaltung soll laut Maßnahmenkatalog wiederholt werden. Bild: Zita Schmid (Archivbild)

Bereits durchgeführt worden sind „Starterprojekte“: Die Kommune zeichnete Biotopbäume im Wald aus und stellte dem Kindergarten ein Waldstück unterhalb des Kreuzweges zur Verfügung. Dort fand kürzlich eine Aktion unter dem Motto „Natur im Herbst und Winter“ statt, durchgeführt von der Kreisgruppe des Bund Naturschutz.

Modellprojekt läuft bis Ende 2021

Das Modellprojekt selbst läuft bis Ende 2021. Doch auch über diesen Zeitpunkt hinaus sollen Biodiversitätsmaßnahmen fortgeschrieben werden. Auf Nachfrage gab Bürgermeister Koneberg ein Zwischenresümee ab: Er wertete den Austausch von Ideen und Erfahrungen im Forum mit den anderen Modellgemeinden als „sehr gut“. Dieser Kontakt solle nach Ablauf des Projekts erhalten bleiben. Das Treffen mit den Beteiligten aus verschiedenen Bereichen in den Workshops sei ein wichtiger Schritt gewesen und solle es auch zukünftig sein.

Der komplette Maßnahmenkatalog soll zeitnah in Druckform in der Gemeinde vorliegen und dann auch als PDF für Interessierte erhältlich beziehungsweise einsehbar sein.

