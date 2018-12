16:00 Uhr

Möslegasse: Vöhringer Bürgermeister bezieht Stellung zu Beschwerden

Den Vorwurf, die Anlieger seien nicht über Straßen-Planungen informiert worden, weist Karl Janson zurück.

Von Ursula Katharina Balken

Die Vorwürfe, die Bewohner der Vöhringer Möslegasse wären nicht in die Planung mit einbezogen worden, entspricht nicht den Tatsachen. Das hat Bürgermeister Karl Janson nun wissen lassen. „Die Anlieger waren vor der Stadtratssitzung in die Ausbauplanung der Stadt einbezogen worden. Alle wurden durch ein Info-Schreiben über die beiden zur Diskussion stehenden Planungen unterrichtet“, teilt er gegenüber unserer Redaktion mit.

Wie berichtet, hatten sich einige Anlieger der Möslegasse schriftlich an die Stadträte gewandt und moniert, dass sie nicht in den Gestaltungsprozess ihrer Straße eingebunden worden waren. Daraufhin hatten die Räte Michael Neher (CSU) und Ludwig Daikeler (SPD) sich dafür eingesetzt, künftig Anwohner bei Planungen von Straßen mit einzubeziehen.

Bürgermeister Janson betont nun aber, es habe durchaus Gespräche mit den Anliegern und mit dem Stadtbauamt gegeben. Janson erklärt weiter, dass die Anlieger sich für Variante eins entschlossen und sich lediglich für weniger Bäume an der Straße ausgesprochen hätten. „Es trifft nicht zu, dass die Anlieger nicht informiert gewesen waren.“ Sie seien von der Stadtverwaltung deshalb auch zur Sitzung eingeladen worden, „einige wenige“ wären auch erschienen, so der Bürgermeister.

Anlieger der Möslegasse: Informationen nur aus der Zeitung

In dem Anlieger-Schreiben an die Stadträte heißt es jedoch wörtlich: „Im Augenblick beziehen wir unsere Informationen nur aus der Illertisser Zeitung, die dort beschriebenen Varianten können beliebig interpretiert werden. Eine solche Vorgehensweise ohne Einbindung der Bürger empfinden wir als sehr befremdlich. Auch wenn die Straßenausbaubeiträge nun abgeschafft sind, wären wir gerne in den Gestaltungsprozess unserer Möslegasse eingebunden.“

Nach der Sitzung erklärte ein Anwohner gegenüber unserer Redaktion: „Die gewählte Variante eins ist auch von uns bevorzugt. Und zu den weiteren Details und offenen Fragen hat die Stadt Gesprächsbereitschaft signalisiert. „Hoffen wir, dass es dann auch so kommt“, sagte der Vöhringer.

Die Vorgeschichte lesen Sie hier: Vöhringen: 2019 rollen an der Möslegasse die Bagger an



Themen Folgen