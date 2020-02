Molfenter-Villa: Auf einem alten Werksgelände entsteht ein neues Hotel

Plus Andreas Kierndorfer will im Herbst die ersten Gäste in der sanierten Villa in Weißenhorn begrüßen. Auch die Planungen für das Außengelände kommen voran.

Freiliegende Mauern, fehlende Fensterscheiben, provisorische Holzabdeckungen , durch die der kalte Wind weht – bis sich in diesen Räumen die ersten Gäste ausruhen können, gibt es noch viel zu tun. Doch Andreas Kierndorfer ist zuversichtlich: Ende September soll der Umbau der Molfenter-Villa in Weißenhorn abgeschlossen sein.

Aus dem ehemaligen Wohnsitz der aus Ulm stammenden Unternehmerfamilie Molfenter an der Illerberger Straße wird ein Aparthotel mit zehn Zimmern. Diese werden einmal alle über eine kleine Küchenzeile verfügen, damit sich Urlauber oder Geschäftsreisende, die vorübergehend bei Weißenhorner Firmen tätig sind, selbst versorgen können. Frühstück wird es in dem Haus nicht geben, auch keine Rezeption, wie Kierndorfer sagt. Das Aparthotel werde vom Landhotel Neumaiers Hirsch in Attenhofen aus verwaltet, Gäste können sich über einen Code im Smartphone Zutritt zu ihrem Zimmer nahe der Innenstadt machen.

Das Haus wurde im Jahr 1889 gebaut

Seit November sind Handwerker in der Villa aus dem Jahr 1889 tätig. Von innen ist sie gar nicht so herrschaftlich wie sie von außen wirkt. Die Räume sind relativ klein. Das ist auch der Grund dafür, warum das Haus nicht wie ursprünglich geplant zum Gasthof umgebaut wird. „Wir dürfen das Raumkonzept nicht verändern“, sagt Kierndorfer. Weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, muss der Unternehmer aber noch einiges mehr beachten.

Die Molfenter-Villa, neben der sich heute die Fuggerhalle und der Rewe-Markt befinden, wurde im Jahr 1889 errichtet. Bild: Alexander Kaya

Mit Bauingenieur Ulrich Müller aus Weißenhorn und Restaurator Johannes Amann aus Grafertshofen hat Kierndorfer zwei Fachleute an der Hand, die sich mit alten Häusern auskennen. Die Molfenter-Villa soll wieder wie zu ihren Glanzzeiten erstrahlen, Fassade, Putzstruktur und Fenster sollen wieder so hergerichtet werden, wie es früher war. Derzeit werde ein Musterfenster hergestellt, erzählt der Unternehmer. Im Innern wurden bereits neue Holzbalken an den Decken und neue Holzböden im Obergeschoss eingezogen. Im Erdgeschoss liegt der Boden noch frei, dort werden in zwei Räumen in den nächsten Tagen neue Betonböden gegossen.

Das ist die Kierndorfer Hotel- und Servicegesellschaft 1 / 5 Zurück Vorwärts Der ursprünglich aus München stammende Andreas Kierndorfer ist Geschäftsführer der Kierndorfer Hotel- und Servicegesellschaft mit Sitz im Roggenburger Ortsteil Biberach. Diese verwaltet mehrere Tourismus- und Gastronomiebetriebe in Roggenburg und Weißenhorn.

Anno 1460: Im Schlossrestaurant Anno 1460 im Alten Schloss in Weißenhorn werden unter anderem Steaks, schwäbische Tapas, Cocktails und selbst gebrautes Bier von Robert Neumaier angeboten.

Neumaiers Hirsch: Der Braugasthof mit Hotel befindet sich im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen. Das neue Aparthotel in der Molfenter-Villa soll eine Zweigstelle des „Hirsch“ werden.

Vogt-Mühle: Als „Ferienparadies für die ganze Familie“ bewirbt die Familie Kierndorfer das Anwesen in Biberach. In der Vogt-Mühle befinden sich acht Vier-Sterne-Ferienwohnungen, zudem gehört zu dem Areal ein Ferienhaus, eine Spielscheune, ein Abenteuerspielplatz, eine Grillstelle, ein Fahrrad- und Traktorverleih sowie ein Streichelzoo.

Wohnmobile: Für den Camping urlaub hat die Vogt-Mühle auch Wohnmobile für bis zu sechs Personen im Angebot. Sie können gemietet werden. (jsn)

Auf 1,1 bis 1,2 Millionen Euro schätzt Kierndorfer die Kosten der Sanierung des Gebäudes, das er vor einigen Jahren gekauft hat. Einst stand die Villa auf dem Gelände des Sägewerks Molfenter. Die Gebrüder Laupheimer hatten das Werk gebaut, 1900 wurde es von den Gebrüdern Molfenter erworben. Die Industriegeschichte des Areals, auf dem sich heute der Rewe-Supermarkt, die Fuggerhalle und die städtische Realschule befinden, prägen die Ideen, die Unternehmer Kierndorfer noch für das Außengelände der Villa hat. Er betreibt neben dem „Hirsch“ in Attenhofen bekanntlich auch die Schlossgaststätte Anno 1460 in Weißenhorn.

Ein neuer Brauereigasthof mit Biergarten für Weißenhorn

Zu diesen beiden Gastronomiebetrieben soll noch ein weiterer hinzukommen, nämlich ein Brauereigasthof mit Biergarten neben der Molfenter-Villa. Dafür ist ein Neubau auf der freien Fläche zur Fuggerhalle hin geplant, der Biergarten wird unter den Bäumen hinter der Villa, entlang der Illerberger Straße, angelegt. „Der Brauereigasthof wird im Stil einer historischen Fabrik gebaut“, sagt Kierndorfer. Derzeit würden die Unterlagen zusammengetragen, im April oder Mai wolle er den Bauantrag einreichen.

Noch in diesem Jahr, wenn der Umbau der Villa abgeschlossen ist, möchte Kierndorfer nach eigenen Angaben mit dem Neubau beginnen. Der Gastronomiebetrieb mit voraussichtlich um die 200 Plätze könnte dann Ende 2021 fertig sein. „Das ist ein guter Platz“, sagt der Unternehmer – prominent gelegen am Ortseingang und gleich neben der Fuggerhalle. Kierndorfer kann sich gut vorstellen, dass einige Menschen vor oder nach ihrem Besuch der Veranstaltungshalle in seinen Brauereigasthof kommen.

Darüber hinaus möchte der Geschäftsführer der Kierndorfer Hotel- und Servicegesellschaft die Industriegeschichte auf dem Areal erlebbar machen – in Form einer Dauerausstellung mit alten Maschinen. Von denen stehen noch welche gleich neben der Molfenter-Villa.

