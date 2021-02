vor 1 Min.

Molkerei Ehrmann aus Oberschönegg ist jetzt "klimaneutrales Unternehmen"

Plus Die Molkerei Ehrmann mit Stammsitz in Oberschönegg will in verschiedenen Bereichen auf Nachhaltigkeit setzen. Zudem gibt es personelle Wechsel.

Die Molkerei Ehrmann in Oberschönegg gilt seit dem Jahresbeginn als klimaneutrales Unternehmen. Vergeben haben den Titel externe Nachhaltigkeitsberater von Fokus Zukunft. "Wir freuen uns sehr über diesen Schritt. Damit ist die Ehrmann GmbH einer der Vorreiter in der Molkereiindustrie", wird Gunther Wanner, Marketing-direktor und Gesamtverantwortlicher im Bereich Nachhaltigkeit, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Es erreichte die Auszeichnung nach eigenen Angaben durch ein Paket an Maßnahmen: Dazu zählten beispielsweise die dauerhafte Senkung der eigenen CO 2 -Emmissionen sowie die Investition in Kompensationsprojekte in den Bereichen Wasserkraft und Waldaufforstung.

Oberschönegg: Ehrmann feierte 100-jähriges Bestehen

In ihrem Jubiläumsjahr 2020 hat die in dritter Generation geführte Molkerei eine "Nachhaltigkeitsvision" für die Zukunft erarbeitet. "100 Jahre Ehrmann sehen wir als eine Verpflichtung: Als Familienunternehmen haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen", lässt Vorstandsvorsitzender Christian Ehrmann wissen. Im Vordergrund stehe ein ressourcenschonendes und sozialverantwortliches Wirtschaften. Die Ziele basieren auf vier Säulen: Klima, Verpackung, Landwirtschaft und Tierwohl sowie soziale Verantwortung.

Rund 50 Einzelmaßnahmen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben entworfen, die von der Senkung des Energieverbrauchs und des CO 2 -Ausstoßes über die Verringerung des Plastikanteils bis hin zu geplanten Tierwohl-Förderprogrammen für Milchbauern reichen. "Für sämtliche Schritte haben wir einen Projektplan mit Zielen erstellt, dessen Umsetzung wir anhand interner Kennzahlen nachverfolgen können", so Christian Ehrmann. Beispiele für Aktivitäten: Im Oktober pflanzten "die Ehrmänner" anlässlich ihres Jubiläums 100 Bäume im Günztal. Heuer will das Oberschönegger Unternehmen ein Mobilitätskonzept für die Mitarbeiter aus der Region vorstellen. Zudem soll es Auszubildenden in einer neuen Lehrwerkstatt möglich sein, unter realen Bedingungen ressourceneffizientere Technologien und Produktionsverfahren zu testen.

Personelle Wechsel bei Ehrmann in Oberschönegg

Zum 1. März ergibt sich zudem ein personeller Wechsel: Christian Oppitz wird "Geschäftsführer Marketing und Vertrieb Dach" bei der Ehrmann GmbH in Oberschönegg. Er arbeitete zuvor 15 Jahre lang bei der Molkerei Gropper (Bissingen) und übernimmt nun die Aufgaben von Kurt Hardt, der Ehrmann laut Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Hardt habe mit seinem Team in den vergangenen sechs Jahren einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau der Marktposition der Marke Ehrmann in Deutschland geleistet. Außerdem wurde Bernd Stier am 1. Februar Leiter des Key-Account-Managements. Er ersetzt Tobias Henneberger, der in die Position "Leiter Marktmanagement International" wechselte. (stz)

