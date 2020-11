vor 17 Min.

Motorrad beginnt in Vöhringen zu brennen

Die Feuerwehr rückte am Samstag in Vöhringen aus.

Ein Mann ist gerade mit seinem Motorrad unterwegs, als Flammen aus dem Motor schlagen. Die Feuerwehr rückt aus.

Ein Motorrad hat am Samstagnachmittag in Vöhringen zu brennen begonnen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Gefährt zum Tanken und anschließend auf einen Parkplatz an der Industriestraße. Nach einem kurzen Stopp wollte er weiter. Doch nach circa 30 Metern Fahrt schlugen plötzlich Flammen aus dem Motor nach oben – laut Polizei zwischen seinen Beinen.

Der Mann stellte das Motorrad sofort ab und versuchte, das Feuer mit Wasser und einem Feuerlöscher zu bändigen. Da er es nicht komplett unter Kontrolle brachte, wurde die Feuerwehr Vöhringen verständigt. Diese rückte mit zwei Löschfahrzeugen und zwölf Mann aus. Ein daneben geparktes Fahrzeug wurde durch die Hitze minimal beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. (az)

