Motorrad und Auto stoßen zusammen

Bei einem Unfall in Illertissen kollidieren ein Auto und ein Motorrad. Wie es zu dem Unfall kam.

Von Wilhelm Schmid

Wieder hat sich in Illertissen an der Einmündung der Anton-Kanz-Straße in die Memminger Straße ein Unfall ereignet, der wohl damit zusammenhängt, dass dort derzeit wegen der Sperrung der Vöhlinstraße starker Verkehr herrscht. Laut Polizei war am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein 58-jähriger Motorradfahrer stadteinwärts unterwegs. Er fuhr an der Warteschlange vorbei, die sich vor der Ampel an der Abzweigung Dietenheimer Straße nach Süden zurück staute. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus der Anton-Kanz-Straße in die Memminger Straße ein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden beträgt der Polizei zufolge 4000 Euro. (wis)

