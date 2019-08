vor 19 Min.

Motorrad und Fahrrad stoßen zusammen: Zwei Verletzte

Früh morgens übersieht ein Fahrradfahrer bei Kirchdorf einen Motorradfahrer. Beide Männer müssen nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 50-jähriger Fahrradfahrer war am Montag früh morgens, gegen 5.15 Uhr, in Kirchdorf unterwegs. Als er aus einem Feldweg in die Opfinger Straße abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen 23-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Oberopfingen fuhr. Die Zweiräder stießen zusammen und beide Fahrer stürzten.

Bei dem Sturz in Kirchdorf werden zwei Männer schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte den 50-Jährigen und den 23-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Kirchdorf war mit knapp 20 Mitgliedern im Einsatz. Die Zweiräder wurden abgeschleppt. Laut Polizei beträgt der Schaden an dem Motorrad rund 6000 Euro und an dem Mountainbike rund 1000 Euro. (az)

