Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Zu einem schlimmen Unfall ist es am Samstag bei Kellmünz gekommen.

43-Jähriger wird am Samstag bei Kellmünz verletzt. Eine Autofahrerin hat den Mann übersehen.

An der Staatsstraße 2031 bei Kellmünz ist es am Samstag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 56 Jahre alte Autofahrerin gegen 15.05 Uhr an der Staatsstraße in südliche Fahrtrichtung entlang. Sie wollte nach links in die Staatsstraße 2017 abbiegen – und übersah einen 43-jährigen Motorradfahrer.

Dieser befuhr die Staatsstraße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und kollidierte mit dem Wagen der Frau. Die Autofahrerin blieb unverletzt, während der Motorradfahrer mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei.

Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab. Der Kreuzungsbereich war für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt. (az)

