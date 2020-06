25.06.2020

Motorradfahrer stürzt Böschung an der A7 hinunter

Ein Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstagabend auf der A7 bei Illertissen schwer. Zusammen mit seinem Motorrad stürzte er eine Böschung hinunter.

Ein 67-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Illertissen und Vöhringen schwer verletzt. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Von Wilhelm Schmid

Eine knappe Stunde lang musste die Autobahn zwischen Illertissen und Vöhringen am Donnerstagabend gesperrt werden, weil sich gegen 17.45 Uhr einen Kilometer vor der Ausfahrt Vöhringen ein Motorradunfall ereignet hatte.

Wie die Polizei berichtet, kam ein 67-jähriger Biker aus bislang ungeklärter Ursache laut Zeugenaussagen allein beteiligt plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer schleuderte mit seiner Maschine die Böschung hinunter, wobei er sich mehrfach überschlug. Schließlich wurde er durch den Wildschutzzaun am Waldrand aufgefangen und blieb dort liegen. Nach dem Eintreffen der Hilfskräfte wurde er durch den Notarzt erstversorgt. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab.

Rettungshubschrauber konnte ohne Patient wieder abfliegen

Für den Abtransport in die Uniklinik Ulm wurde zunächst auch ein Rettungshubschrauber bereit gestellt, der wegen der bewaldeten Umgebung auf der Fahrbahn landen musste. Deshalb wurde die Autobahn in Richtung Ulm komplett gesperrt. Dann gab der Notarzt den Verletzten für den Abtransport mit dem Rettungswagen in die Klinik frei, damit der Hubschrauber für andere Einsätze verfügbar wurde. Nachdem dieser somit ohne Patient gestartet war, wurde eine Fahrspur wieder geöffnet und der Stau, der zwischenzeitlich fast bis zur Einfahrt Illertissen zurück reichte, begann sich aufzulösen. Nach einer Stunde lief der Verkehr ungehindert weiter. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 11 000 Euro angegeben.

