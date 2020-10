12:22 Uhr

Motorradfahrer werden bei einem Unfall in Babenhausen verletzt

Drei Motorradfahrer aus einer Gruppe sind am Sonntag in Babenhausen gestürzt.

Bei einem Abbiegevorgang in Babenhausen kommen drei Motorradfahrer zu Fall. Einer von ihnen muss ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht werden.

Mehrere Motorradfahrer sind am Sonntag in Babenhausen an einem Auffahrunfall beteiligt gewesen. Dem Polizeibericht zufolge befuhr eine kleine Motorradgruppe, die aus drei Fahrern bestand, gegen 16.50 Uhr die Memminger Straße. Auf Höhe des Heidewegs wollte die Gruppe nach links abbiegen.

Ein Motorradfahrer fährt auf den Vordermann auf

Beim Abbiegevorgang fuhr der letzte Fahrer auf den vor ihm Fahrenden auf, sodass in der Folge alle drei Biker stürzten. Zwei der Motorradfahrer wurden ambulant behandelt, einer musste ins Krankenhaus Weißenhorn eingeliefert werden. (az)

