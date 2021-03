vor 52 Min.

Motorradfahrer wird bei Unfall in Buch leicht verletzt

Am frühen Dienstagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Mofa in Buch.

Beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt in Buch touchiert eine Frau mit ihrem Auto einen Motorradfahrer. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren.

Eine 23-jährige Frau wollte mit ihrem Auto eine Grundstückeinfahrt in Buch verlassen - dann kam es zu einer Kollision. Die Autofahrerin missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt ein Motorrads. Dessen Fahrer konnte bei der Streifkollision zwar einen Sturz verhindern, er wurde aber vom Pkw am rechten Unterschenkel touchiert. Dadurch wurde der Fahrer des Kleinkraftrads leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht erforderlich.

Der Unfall ereignete sich in der Ritzisrieder Straße in Buch

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am frühen Dienstagabend in der Ritzisrieder Straße in Buch. Der entstandene Sachschaden wird auf 2100 Euro geschätzt. Die Beamten leiteten gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: