Motorradfahrer wird bei Unfall zwischen Betlinshausen und Au verletzt

In der Straße Zur Aumühle zwischen Au und Betlinshausen hat ein Autofahrer einen Motorradfahrer übersehen. Die Polizei sucht Zeugen des Zusammenstoßes.

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Straße Zur Aumühle zwischen Au und Betlinshausen ereignet hat. Ein 50 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen von der Staatsstraße 2031 ( Illertissen - Bellenberg) her kommend in Richtung Bahnlinie unterwegs und wollte davor nach links in das neue Gewerbegebiet abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen von Au her entgegenkommenden 17-Jährigen auf einem Leichtkraftrad.

Der junge Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen

Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die Feuerwehren Bellenberg und Betlinshausen sperrten die Straße und leuchteten sie für die polizeiliche Unfallaufnahme aus. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Illertissen brauchte nicht eingesetzt zu werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6300 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden. (wis)

