Motorradunfall in Nordholz: Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt

Ein Motorradfahrer ist in Nordholz gestürzt und gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Die Feuerwehr hat die Straße gesperrt.

Ein Motorradfahrer ist am Freitagvormittag in Nordholz verunglückt. Der Mann fuhr aus Illertissen kommend in das Dorf. Er touchierte zunächst ein Auto und kam zu Fall. Dabei krachte der Mann dann auf der Gegenfahrbahn frontal in ein weiteres Auto.

Laut Polizei ist der Motorradfahrer ansprechbar und vermutlich mittelschwer verletzt. Lebensgefahr scheint nicht zu bestehen. Auch die Autofahrerin des Unfallwagens wurde ärztlich behandelt. Sie erlitt einen Schock und leichte Verletzungen.

Die Ortsdurchfahrt in Nordholz ist während des Polizei- und Notarzteinsatzes gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Illertissen kommen und Richtung Krumbach wollen, sollen das Dorf weiträumig umfahren, zum Beispiel über Babenhausen. Von Krumbach kommend werden Autofahrer ab der Ortsmitte umgeleitet. (AZ)

