vor 20 Min.

Motorsportler gehen in Babenhausen an den Start

Kurvenreich: Der Automobilslalom in Babenhausen steht an.

Der Babenhauser Automobilslalom findet am Sonntag statt - zum mittlerweile 65. Mal. Was dabei geboten ist.

Zum 65. Mal findet am Sonntag, 13. Oktober, der Babenhauser Automobilslalom statt. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Babenhausen und Olgishofen wird dazu den gesamten Tag über für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Veranstalter ist der Automobilclub Babenhausen im ADAC.

Ab 10 Uhr gehen die Teilnehmer klassenweise an den Start. Jeder fährt drei Wertungsläufe über je 1150 Meter. Es handelt sich dabei um Wertungsläufe um den Südbayerischen ADAC-DSMB-Slalom-Cup 2019 und um den DMBS-Slalom-Cup Südost 2019, bei denen jeweils eine Lizenz des Deutschen Motorsportbunds (DMSB) oder eine Tageslizenz erforderlich ist. Fahrer der Jahrgänge 2002 und 2003 können nur in Fahrzeugen mit einem eingeschränkten Leistungsbereich und mit dem Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme an einem Fahrersichtungslehrgang an den Start gehen.





18 Bilder Kurvenreich: Bilder vom Automobilslalom in Babenhausen Bild: Fritz Settele

Beginnen werden die Fahrzeuge der Klassen G (ab 10 Uhr) und F (ab 11 Uhr), also die „seriennahen beziehungsweise etwas verbesserten“ Autos, in Hubraumklassen aufgegliedert. Diesen folgen dann die „Profi-Fahrzeuge“, wobei die Gruppe H (ab 13 Uhr) ebenfalls nach Hubraumgrößen gegliedert ist und die Gruppe FS (ab 15.30 Uhr) ohne Hubraumeinteilung erfolgt.

In allen Wettbewerben warten Pokale auf die besten 30 Prozent der Teilnehmer in jeder Klasse, in den entsprechenden Gruppen und auf die besten Fahrerinnen. Der Eintritt ist für die Zuschauer frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (fs)

Bilder von der Oldtimerschau 2019 in Babenhausen finden Sie hier:

Schmuckstücke mit Lack und Chrom in Babenhausen

Themen folgen