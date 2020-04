vor 33 Min.

Müllentsorgung: Anlagen in Weißenhorn öffen wieder

Am Müllheizkraftwerk Weißenhorn kann ab Donnerstag wieder angeliefert werden.

Plus Ab Donnerstag kann in Weißenhorn wieder Sperrmüll angeliefert werden. Es gibt einiges zu beachten.

Privater Sperrmüll kann wieder ab Donnerstag, 23. April, am Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn (EWW) sowie am Müllheizkraftwerk Weißenhorn (MHKW) zu den normalen Öffnungszeiten angeliefert werden. Darauf hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Müllentsorgung: Das müssen Anlieferer in Weißenhorn beachten Zum Schutz der Anlieferer und der AWB-Mitarbeiter sowie zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit gilt es, folgende Maßnahmen zu beachten: Es werden nicht mehr als zehn Fahrzeuge gleichzeitig auf das AWB-Betriebsgelände gelassen. Bei der Abfallanlieferung sowie dem Anmelde- und Kassiervorgang ist ein ausreichend großer Sicherheitsabstand zwischen den Personen einzuhalten, der Zahlungsverkehr sollte weitestgehend per Kartenzahlung erfolgen. Bei der Abfallentsorgung dürfen nicht mehr als zwei Personen pro Fahrzeug anliefern und/oder aussteigen; Anlieferer werden gebeten, im Fahrzeug sitzen zu bleiben, bis sie an der Reihe sind. Bei der Anlieferung sind die Vorgaben zur Abfalltrennung einzuhalten; um nicht vor Ort unnötige Zeit mit der Sortierung der Abfälle zu verbringen, trennen Sie bitte Ihre Abfälle bereits beim Beladen des Fahrzeugs und nicht erst bei der Anlieferung. Den Anweisungen des AWB-Personals ist Folge zu leisten. Das Rauchen ist auf dem gesamten AWB-Gelände verboten. Aufräumen in Corona-Zeiten: Ansturm auf die Wertstoffhöfe Da derzeit viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause sind, wird die Zeit zum Frühjahrsputz rund um Haus und Garten sowie zum Entrümpeln genutzt. Aufgrund der großen Anzahl an Müllanlieferungen in diesem Zusammenhang sowie der aktuell stattfindenden Verlegung von Fernwärmeleitungen in der Daimlerstraße ist deshalb mit Verkehrsbehinderungen und teilweise langen Wartezeiten zu rechnen, heißt es aus dem Landratsamt. Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, die gesamten Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen zu nutzen. Diese sind montags bis freitags bereits ab 7 Uhr geöffnet. Die Mittagspause am EWW in der Zeit von 12 bis 13 Uhr sei nötig, um die Container zu leeren beziehungsweise umzusetzen. Dies könne aus Sicherheitsgründen nicht im Betrieb erfolgen. (az) 30 Bilder Wo die Fernwärme herkommt: Einblick ins Weißenhorner Müllheizkraftwerk Bild: Alexander Kaya So steht es um die Müllentsorgung im Landkreis Neu-Ulm: Wohin mit dem ganzen Müll? Wo die Fernwärme für Weißenhorner Betriebe und Bürger herkommt

