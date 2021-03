07:30 Uhr

Müllheizkraftwerk in Weißenhorn wird durch Backpulver noch sauberer

Durch Eindüsung von Natriumbicarbonat wird die Rauchgasreinigung des Müllkraftwerks in Weißenhorn weiter optimiert. Das erfordert Investitionen.

Die Rauchgasreinigung des Müllheizkraftwerks (MHKW) in Weißenhorn, die bereits jetzt die Grenzwerte deutlich unterschreitet, wird weiter optimiert. Möglich wird dies durch Eindüsung von Natriumbicarbonat, also handelsüblichem Backpulver, statt wie bisher von Kalkmilch. Der Werkausschuss des Landkreises Neu-Ulm beschloss jetzt einstimmig, eine entsprechende Umrüstung an der Verbrennungsanlage vorzunehmen.

Kraftwerk in Weißenhorn: Was das neue System kostet und was es bringt

Inbetriebnahme des neuen Systems soll im September 2022 sein. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Gerechnet wird demnach mit Investitionskosten von rund 300.000 Euro netto. Im laufenden Betrieb erwartet Werkleiter Thomas Moritz eine Kostenersparnis von ungefähr 95.000 Euro netto pro Jahr, sodass sich die Investition nach spätestens vier Jahren amortisiert.

Dafür bekommt Weißenhorn neben noch saubererer Abluft auch eine größere Energieeffizienz des MHKW. So können bei gleichem Müllverbrennungsvolumen pro Jahr bis zu zwei Megawatt mehr für die Fernwärmeversorgung in der Fuggerstadt ausgekoppelt werden, wie das Landratsamt weiter mitteilt. Das Müllheizkraftwerk könne damit noch wirtschaftlicher als bisher betrieben werden. Hinzu komme, dass das Sorptionsmittel "Solvair" zwar deutlich teurer in der Beschaffung sei als Kalkmilch, was jedoch durch den geringeren Verbrauch im Einsatz und die geringeren Betriebskosten aufgewogen werde. "Nicht zuletzt lässt sich die neue Sorptionstechnik leichter handhaben", schreibt das Landratsamt.

In Anbetracht all dessen zeigten sich die Kreisrätinnen und Kreisräte im Werkausschuss von der Neuerung geradezu begeistert. Zumal auch das technische Betriebsrisiko überschaubar gering ist, denn „Solvair ist ein langjährig erprobtes Einsatzmittel in der Rauchgasreinigung verschiedener thermischer Abfallbehandlungsanlagen“, berichtete Thomas Moritz, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, im Werkausschuss des Neu-Ulmer Kreistages. (AZ)

