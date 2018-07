06:00 Uhr

Müllverbrennung: Ein „Muggaseggele“ mehr Belastung?

Das Rauchgas aus den beiden Schornsteinen soll künftig nicht mehr ganz so heiß in die Luft steigen. Erhöht das etwa die Schadstoffbelastung für die Menschen im Raum Weißenhorn?

Wärmetauscher an den Schornsteinen der Müllverbrennungsanlage könnten dafür sorgen, dass die Abgasbelastung im Raum Weißenhorn steigt. Aber wie stark?

Von Ronald Hinzpeter

Wichtig ist nicht immer, was hinten rauskommt, wie Helmut Kohl einst gesagt hat. Für die Menschen im Raum Weißenhorn kommt es darauf an, was oben rauskommt, nämlich aus den beiden Kaminen der Müllverbrennungsanlage. Das hatte in den endlosen Auseinandersetzungen um den Bau der Anlage in den 80er Jahren die größte Rolle gespielt. Manchmal blitzt die Thematik noch einmal auf – wie jetzt im Umwelt- und Werkausschuss des Kreises. Da ging es eigentlich um einen eher harmlos wirkenden Tagesordnungspunkt, nämlich um den Einbau von sogenannten Rauchgaswärmetauschern.

Die sollen vor den beiden Kaminen eingebaut werden, um zusätzliche thermische Energie zu gewinnen. Das hätte zur Folge, dass die Abgase nicht mehr mit einer Temperatur von bisher 145 Grad aus dem Schornstein steigen, sondern nur noch mit 110 Grad. Ist das eine harmlose Differenz? Mitnichten, meinten zwei Ausschussmitglieder aus Weißenhorn.

Vor allem Jürgen Bischof von den Freien Wählern trieb die Angelegenheit um. Er fürchtet, dass die um 35 Grad kühleren Rauchgase weniger hoch in die Luft steigen und die in der Abluft verbleibenden Schadstoffe sich in einem geringeren Radius verbreiten als bisher. Kurz: Auf Weißenhorn könnte mehr niedergehen. Deshalb wollte er wissen, welche Verschlechterung für die Menschen zu erwarten sei. Auch Herbert Richter (SPD) fürchtet, dass der Einbau der Wärmetauscher Auswirkungen habe, die den Ausschussmitgliedern „noch mal dargestellt werden sollen“. Denn seiner Einschätzung nach spiele die Temperaturänderung durchaus eine Rolle für die künftige Schadstoffbelastung der Bevölkerung. Für eine solche Erläuterung wäre in der Sitzung am 2. Oktober Gelegenheit.

Das wiederum könnte den Abfallwirtschaftsbetrieb in Bedrängnis bringen, wie Geschäftsführer Thomas Moritz warnte, denn um die angepeilte finanzielle Förderung für die Wärmetauscher zu bekommen, müsste der entsprechende Antrag rechtzeitig gestellt werden. Wenn das nicht bis zum Jahresende erledigt ist, hat sich nach seiner Darstellung auch die Förderung erledigt. Er gab zu bedenken, dass die angepeilten 110 Grad Abgastemperatur ohnehin die Basis für die Genehmigung des Müllofens darstellte.

Da war es Zeit für Landrat Thorsten Freudenberger (CSU), mal etwas loszuwerden, denn der Ausstoß der Anlage bewege sich doch „meilenweit“ innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte. Wenn es nicht mehr möglich sei, Abgaswerte zu erhöhen, die letztendlich aber deutlich unter den Vorgaben blieben, „dann können wir manche Planung sein lassen.“

Im Ausschuss fanden Bischof und Richter für ihren Vorstoß nicht unbedingt Verständnis. So meinte der Grüne Peter Ehrenberg, die Schadstoffbelastung in Weißenhorn ändere sich höchstens „um a Muggaseggele“. Das wiederum konterte der SPD-Mann mit der Bitte, in der Debatte nicht mit „schwäbischen Maßeinheiten“ zu hantieren. Doch gerade das freute den Landrat, denn die Debatte führte so „zur Reaktivierung eines schönen schwäbischen Begriffs“. Richard Ambs (CSU) fand, hier werde doch um Kaisers Bart gestritten, denn auch Luftschichten und Windrichtungen spielten eine Rolle bei der Schadstoffverteilung. Deshalb könnten die Wärmetauscher ohne Weiteres genehmigt werden. Bischof ließ in seiner Argumentation allerdings nicht locker, denn es interessiere die Weißenhorner schon, ob sich die Belastungen erhöhten oder zu vernachlässigen seien. Ein Gutachten forderte er jedoch nicht, denn „wir haben eh schon zu viele Gutachten“. Nichtsdestotrotz seien mehr Informationen nötig.

Die sollen nun tatsächlich im Rahmen der Oktobersitzung gegeben werden, wie Moritz versicherte, allerdings nicht im Rahmen einer neuen Studie, denn die sei „relativ teuer“. Nun werden einfache Hochrechnungen mehr Klarheit in Sachen Schadstoffverteilung bringen. Im Übrigen stimmten die Ausschussmitglieder einmütig dafür, das Genehmigungs- und Vergabeverfahren für die Wärmetauscher voranzutreiben, um die Förderfrist nicht zu versäumen.

