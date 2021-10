München/Bubenhausen

Landtags-Ausschuss lehnt Petition zum Ensembleschutz in Bubenhausen ab

Ein Fachausschuss des Bayerischen Landtags hat sich mit der Petition gegen den Ensembleschutz in Bubenhausen befasst.

Plus Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Bayerischen Landtags kommt dem Wunsch von Bürgern aus Bubenhausen nicht nach. Er begrüßt das Denkmalkonzept.

Von Jens Noll

Die Diskussion um den Denkmalschutz in Bubenhausen zieht weite Kreise. Am Mittwoch haben sich sogar Abgeordnete des Bayerischen Landtags in München damit befasst. Die Petition auf Aufhebung des Ensembleschutzes entlang der Babenhauser Straße und gegen das kommunale Denkmalkonzept (KDK), die Michael Zeller im Frühjahr eingereicht hatte, wurde im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst behandelt. Das Gremium hat allerdings nicht im Sinne der 50 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner entschieden. Einstimmig haben die Politikerinnen und Politiker die Petition abgelehnt. Sie stärken damit der Weißenhorner Stadtverwaltung den Rücken.

