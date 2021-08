Freistaat Bayern fördert 28 Pflegeprojekte - auch eines in Roggenburg

Im Rahmen einer Investitionsoffensive des Freistaats Bayern zur Schaffung von weiteren Pflegeplätzen fließen auch Fördergelder nach Roggenburg.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert mit dem Programm “Pflege im sozialen Nahraum – Pflege so nah“ im Jahr 2021 bayernweit 28 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 62 Millionen Euro. Darauf weist Bayerns Pflege- und Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) in einer Mitteilung hin. Auch der Landkreis Neu-Ulm profitiert davon. Denn auf der Liste der unterstützten Vorhaben steht auch eines in Roggenburg.

Der Minister betont: „Wir schaffen auch in diesem Jahr rund 1000 weitere Pflegeplätze in ganz Bayern. Mit unserem Förderprogramm entstehen neue Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeplätze in stationären Einrichtungen. Zudem werden Einrichtungen modernisiert, umgebaut und erweitert.“ Weiterhin gelte es, sich den demografischen Herausforderungen zu stellen und die Versorgungsstrukturen anzupassen. "Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt stetig zu", sagt der Minister. "Unser Ziel ist daher, möglichst viele Pflegeplätze und eine moderne, individuell passende Pflegeinfrastruktur zu schaffen.“

In Roggenburg sollen neue Pflegeplätze in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft am Osterbach entstehen

Mit einem Förderprogramm unterstützt der Freistaat laut Pressemitteilung die Entstehung und Modernisierung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften, Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheimen schon seit 2020. Bisher konnten demnach mehr als 60 Bauvorhaben mit mehr als 2000 Pflegeplätzen und vier Begegnungsstätten in das Förderprogramm aufgenommen werden. „Auch in diesem Jahr war der Andrang groß", berichtet Holetschek. "So konnten leider bei weitem nicht alle der mehr als 100 Anträge eine Zuwendung erhalten.“

Um die Fördergelder nach der Richtlinie "Pflege so nah" zu erhalten, müssen die Bauvorhaben bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So müssen die Pflegeplätze zum Beispiel im Bereich der Altenpflege demenzsensibel ausgerichtet sowie für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ausgestaltet sein. Besonders hoch ist die Förderung für Pflegeheime, die sich in den sozialen Nahraum öffnen. Die also Leistungen anbieten, die auch Pflegebedürftigen zugutekommen, die nicht im Heim leben, sondern im direkten Umfeld. Das können Betreuungs- und Pflegeangebote, aber auch Unterstützungsleistungen wie haushaltsnahe Dienstleistungen und Beratung sein.

Unter mehreren Projekten in Schwaben ist das Vorhaben von Günther Gerstlauer in Roggenburg zur Förderung eingeplant. Es geht dabei laut der Pressemitteilung des Ministers um die Schaffung von Pflegeplätzen in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft am Osterbach. (AZ)

