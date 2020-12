vor 49 Min.

Münsterbau- Tradition ist jetzt Kulturerbe

Ehre für Ulm: Unesco zeichnet das Erbe der Bauhütten aus

Wann er den denkwürdigen Anruf erhalten hat, das hat sich Ernst-Wilhelm Gohl gemerkt – exakt und auf die Minute genau. Es ist Donnerstag, 16.09 Uhr, als beim Dekan des Ulmer Münsters das Telefon klingelt. Und so erreicht ihn die frohe Botschaft: Die Münsterbauhütte zählt ab sofort zum Immateriellen Kulturerbe der Unesco. Ein Titel von Weltrang. Eine Auszeichnung für lebendige Traditionspflege.

Gohl zeigt sich glücklich: „Das ist ein Erfolg fast in Rekordzeit. Oftmals dauert ein Bewerbungsprozess für das Kulturerbe fünf bis zehn Jahre.“ 2018 hatte die Münsterbauhütte den Bewerbungsprozess begonnen, die Entscheidung fiel an diesem Donnerstag: Die Ulmer Münsterbauhütte gehört zu den 18 Bauhütten aus fünf Ländern, die jetzt diesen Titel tragen. Mit der Eintragung in das Register „Guter Praxisbeispiele“ würdigt die Unesco herausragende kulturelle Leistungen – und Bemühungen, diese Meilensteine zu pflegen und zu bewahren. Der Dekan führt in einer Mitteilung die Begründung an: „Das Bauhüttenwesen zeigt, wie die generationenübergreifende Bewahrung, Weitergabe und Förderung von Handwerkstechniken und -wissen gelingen und als Innovationsmotor fungieren kann.“

Der Titel würdigt das Erbe einer Tradition – und in Ulm auch das Erbe eines Münsterbaumeisters, von dem die Stadt 2020 Abschied nehmen musste. Gohl erklärt: „Für diese Bewerbung hat sich Michael Hilbert von Beginn an stark engagiert.“ Hilbert leitete ab 2013 das Münsterbauamt, zu dem die Bauhütte gehört. 2020 starb er. Die Auszeichnung durch die Unesco erlebte der 20. Münsterbeister nicht mehr.

Die Bewerbung hatte das Münsterbauamt mit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm angestoßen, und mit dem Lehrstuhl für Kulturerbe an der Universität Paderborn. Hinzu kamen weitere Bewerber aus Europa, Wien, Basel, Straßburg – Pfleger des Bauhüttenwesens. „Es ist ein Zeichen für europäische Gemeinschaft, vor allem in Zeiten, in denen viele Europas Zusammenhalt in Frage stellen“, sagt Gohl. „Man sieht, was miteinander möglich ist.“ Und diesen Gemeinschaftssinn sieht er nicht nur in der Bewerbung um das Kulturerbe, sondern auch in der Tradition selbst. An den Baustellen europäischer Großkirchen siedelten sich ab dem 12. Jahrhundert Werkstätten an, in denen verschiedene Gewerke am Bau arbeiteten. Ihr Wissen und Können gaben sie nicht nur mündlich, praktisch und schriftlich weiter, von Generation zu Generation, sondern auch durch Wanderschaft über Grenzen hinweg.

Die heutige Ulmer Münsterbauhütte gibt es seit 1844. Sie vollendete bis 1890 Teile des Münsters, die im Mittelalter nie fertiggestellt worden waren – wie der Westturm, der als höchster Kirchturm der Welt gilt. Heute kümmern sich rund zwei Dutzend Mitarbeiter – unter Leitung des Bauhüttenmeisters Andreas Böhm – um Restaurierung und Instandhaltung der Bausubstanz. Sie setzen auf traditionelle Handwerkstechniken, denn seit 1844 hat die Bauhütte ihre Dokumente und Materialien dokumentiert und archiviert. (veli)

