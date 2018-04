Museum Illertissen: Was lange währt, wird endlich gut

Warum das neue Museum ein Gewinn für Illertissen ist.

Ja, was lange währt, wird endlich gut – das könnte man durchaus im Fall des Illertisser Heimatmuseums sagen, schließlich zieht sich die geplante Eröffnung seit rund einem Jahr hin. Vor einem Jahr hieß es noch im Frühjahr 2017, dann Ende 2017, letztlich ist es erst jetzt soweit fertig. Seit etwa sechs Jahren wird an dem Konzept gearbeitet, Exponate besorgt, Ideen verfeinert und schließlich verwirklicht. Aber warum hat das so lange gedauert?

Ein Museum braucht Zeit. In Illertissen kam noch ein Personalwechsel dazu. Auch das könnte ein Grund für die Verzögerung sein. Hinzukommen noch viele verschiedene Mitwirkende, die bei der Konzeption mitreden. Vielleicht hätte die Realisierung der Einrichtung schneller über die Bühne gehen können – ja.

Jetzt die Ursache für die Dauer der Arbeiten zu suchen, ist aber der falsche Weg. Denn letztlich ist ein modernes, interaktives und vor allem für Kinder interessantes Museum entstanden. Und dieses Ergebnis kann sich sehen lassen. Für Illertissen ist diese Einrichtung ein Gewinn.

Themen Folgen