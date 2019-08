vor 41 Min.

Musikalischer Vorgeschmack in der Babenhauser Jubi

Während einer öffentlichen Generalprobe für Konzerte in München und Augsburg präsentieren die rund 60 jungen Leute der Philharmonie Junger Christen (PJC) Augsburg in der Babenhauser Jubi anspruchsvolle Werke.

Die Philharmonie Junger Christen präsentiert sich in einer öffentlichen Generalprobe in Babenhausen.

Von Claudia Bader

In der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte in Babenhausen sind derzeit Chor- und Instrumentalklänge zu hören. Sie stammen von der Philharmonie Junger Christen (PJC) Augsburg. Die musikbegeisterten und christlich engagierten jungen Leute verbringen die mittlerweile 39. Musikfreizeit im Fuggermarkt. Zum Abschluss ihrer zweiwöchigen Probenphase präsentieren sie am morgigen Mittwoch, 7. August, eine öffentliche Generalprobe. Nach dieser finden Konzerte in St. Anna und St. Ulrich in Augsburg sowie in der Stephanus-Kirche in München statt. Beginn der Generalprobe ist um 19.30 Uhr im großen „Jubi“-Saal. Der Eintritt ist frei.

Auch heuer verbinden die Teilnehmer, vorwiegend Schüler und Studenten im Alter von 14 bis 35 Jahren, das gemeinsame Musizieren mit dem Glauben. Unter dem Leitgedanken „Jesus Christus“ beginnt jeder Freizeittag in der Jubi mit besinnlichen Momenten am Morgen und endet mit einer Andacht am Abend. Dazwischen stehen mindestens viereinhalb Stunden intensive Probenarbeit an.

Unter Leitung der Münchner Dirigenten Thomas Baron und Manuel Hartinger bringen in diesem Jahr rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene ein anspruchsvolles Programm zu Gehör. Im Mittelpunkt steht eine der „Londoner Symphonien“ von Joseph Haydn. Mit der „Mass in Blue“ für Sopran, Chor und Bigband von Will Todd präsentiert die PJC eine „bayerische Erstaufführung“. Die Komposition des britischen Jazzpianisten Will Todd lehnt sich an klassische Messvertonungen an, wobei Rhythmik und Harmonik von Jazz geprägt sind. Prägnante Grooves und elegische Melodien sollen sich zu einem einzigartigen Klangerlebnis verbinden. Den virtuosen Solistenpart übernimmt die erfahrene Jazzsängerin Alma Aidu. Als weiteren Höhepunkt dürfen die Zuhörer den „Five Hebrew Love Songs“ lauschen. Der amerikanische Komponist Eric Whitacre vertonte damit im Jahr 1996 hebräische Gedichte seiner damaligen Freundin und verarbeitete persönliche Erlebnisse.

